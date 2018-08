70-årig indlagt efter brutalt og umotiveret overfald

En 70-årig mand blev søndag aften udsat for et umiddelbart umotiveret men ganske voldsomt overfald af to mænd. Manden er nu indlagt, men er ikke i livsfare.

En stille søndag aften ændrede markant karakter for en 70-årig mand fra Svendborg, da han kort før klokken 21.30 åbnede sin hoveddør i boligområdet Lille Eng, efter der var blevet ringet på. Uden for døren står to yngre, danske mænd, der straks efter døren er blevet åbnet, overfalder den 70-årige med slag fra gummiknipler. De ringer på, han åbner, og med det samme går de i gang med at banke ham med gummiknipler Milan Holck Nielsen - Motivet kender vi ikke endnu, så umiddelbart er der tale om et helt umotiveret overfald, siger Milan Holck Nielsen, vagtchef ved Fyns Politi. Ifølge vagtchefen slår de to mænd løs på kroppen af den 70-årige. - De ringer på, han åbner, og med det samme går de i gang med at banke ham med gummiknipler, primært på arme og ben, siger Milan Holck Nielsen. Indlagt på OUH Den 70-årige svendborgenser blev efter overfaldet kørt til OUH, hvor han ifølge vagtchefens oplysninger fortsat er indlagt. - Det er umiddelbart ikke kritisk, men han er selvfølgelig forslået, det er klart, siger vagtchefen. Ifølge politiet tog de to mænd ikke noget fra den 70-årige mand, og derfor arbejder politiet ud fra overfaldet som umotiveret vold. - Der er intet fjernet fra hjemmet, så de har ikke stjålet noget derude. Vi er ved at undersøge det nærmere i forhold til historikken, altså om der er noget fra tidligere. Så det arbejder vi videre med lige nu og forsøger at finde en sammenhæng - hvis den er der, siger Milan Holck Nielsen. Signalement Begge de to overfaldsmænd beskrives som danske mænd, omkring 25 år gamle, begge to omkring 165 centimeter høje og muskuløse. Begge har kort lyst hår. Begge var iført mørkt tøj og bevæbnet med gummiknipler. Politiet modtog anmeldelsen klokken 21.29 og hører meget gerne fra eventuelle vidner, hvis nogen har set eller hørt noget omkring gerningstidspunktet. Fyns Politi kan kontaktes på telefon 114.