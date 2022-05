Skandalesag fra Højstrupparken får konsekvenser: Vil skærpe krav til asbesthåndtering i Vollsmose

Inden længe venter en anden stor opgave for FAB, nemlig i Birkeparken i Vollsmose, hvor der både skal rives ned og bygges om. Her vil asbestsagen fra Højstrupparken påvirke det udbud, der skal gennemføres.

- I det udbudsmateriale, vi sender ud, vil vi i det omfang, vi kan, sikre os, at både entreprenør - og muligvis også underentreprenører – skal leve op til nogle mere specifikke krav. Det kan eksempelvis være, at vi måske kommer til at indskrive et krav om, at der skal foreligge dokumentation for, hvor mange påbud fra Arbejdstilsynet, de har haft i forbindelse med de her ting (håndtering af asbest og andre farlige materialer, red.), siger Henrik Max Rasmussen.

- Det andet er måske, at vi vil stille krav til, at store entreprenører i forbindelse med deres bud beskriver nærmere, hvordan de har tænkt sig at styre og kontrollere deres underentreprenører på det her område, tilføjer han.

Tillid til Enemærke & Petersen?

Mens nedriverfirmaet BR Miljøtech nu bliver fjernet fra byggepladsen i Højstrupparken, så er Enemærke & Petersen der fortsat. Det er selvsamme hovedentreprenør, hvis byggeledelse, som beskrevet tidligere på ugen, flere gange har afvist en gruppe elektrikeres bekymringer og sendt dem direkte ind for at arbejde i områder forurenet med asbest.

Hvordan ser I som bygherre på Enemærke & Petersens rolle i den her sag?

- Jeg tror, at man har lært rigtigt meget af det her forløb, herunder nok også at være lydhør over for håndværkere, der kan være bekymrede i forhold til miljøsaneringen, siger Henrik Max Rasmussen og tilføjer:

- Vi har sammen med vores rådgiver en tæt dialog med Enemærke & Petersen for at sikre, at asbestsaneringen fremadrettet bliver håndteret bedre. Og både jeg og vores rådgiver har en tæt dialog med den øverste ledelse hos Enemærke & Petersen.

Har I fortsat fuld tillid til Enemærke & Petersen?

- Som sagt så har jeg og vores rådgiver en meget tæt dialog med Enemærke & Petersens ledelse, og de er bevidste om, at den her sag er alvorlig. Og de tager det alvorligt. Det gør de.

Så du har tillid til dem?

- Jeg har tillid til, at de i den videre proces har et helt andet fokus på den her problemstilling, end de har haft tidligere, lyder det fra Henrik Max Rasmussen.

Tilliden til Enemærke & Petersen er dog langt fra tilstede hos Jesper Pedersen, der fik asbestsagen til at rulle.