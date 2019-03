Gravid ikke-ryger: Beløn rygestop

Hjertelyden banker ud af konsultationens små højtalere.

Du-dunk-du-dunk-du-dunk. Den monotone lyd beroliger både den vordende mor og jordemøder Lene Nygaard.

- Det lyder så fint, siger jordemoderen og kigger på Lone Jul Sneistrup, der med et stort smil lytter til sit ufødte barn.

- Det er så dejligt at høre, siger hun.

Hjertelyd afslører rygere

Lone Jul Sneistrup ryger ikke, og det kan høres på hjertelyden.

- Her lyder hjertelyden helt normal og fin, og det er på en gravid, der ikke ryger. Hvis kvinden havde røget lige før, hun kom ind i konsultationen, ville man have kunnet høre, at hjertelyden havde slået meget hurtigere for at få samme mængde ilt rundt, forklarer Lene Nygaard.

00:24 Jordemoder Lene Nygaard kan spotte en gravid ryger ved at lytte på det ufødte barns hjerte. Video: Pernille Gram Luk video

Det skyldes, at nikotinen sætter sig på iltmolekylerne, og dermed skal barnets hjerte pumpe endnu hårdere for at få ilten rundt i kroppen.

- Belønning er en god idé

I næste uge skal Odense Kommunes Sundhedsudvalg beslutte, om det vil følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at belønne gravide rygere og deres partnere med 1.000 kroner for et rygestop.

Lone Jul Sneistrup er 37 uger henne, og selvom tilbuddet ikke ville blive relevant for hende, da hun ikke ryger, mener hun alligevel, at det er et fint tiltag, hvis det er motivation til at få flere gravide til at kvitte smøgerne.

- Kan det bidrage til, at nogen kan stoppe med at ryge, hvis de får lidt ud af det, synes jeg, det er fint. Det gør ikke nogen forskel for mig, siger hun.

Samtidig forestiller hun sig, at lyden af barnets hjerte må gøre indtryk på den gravide.

- Jeg tænker, at det må berøre en gravid kvinde, hvis hun hører den normale hjertelyd, inden hun ryger en cigaret og så bliver scannet igen og hører forskellen. Det kan måske motivere hende til at holde op med at ryge, siger Lone Jul Sveistrup.

Hvis tilbuddet om belønning for rygestop bliver vedtaget, forventes det, at op mod 50 kvinder vil tage imod de 1.000 kroner.