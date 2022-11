Black Friday overraskede alle positivt: Derfor bimler det ikke af juleglæde i fynske butikker alligevel

På trods af høj inflation og energikrise, så var der fremgang på hele linjen ved årets 'Black Friday' og ‘Black Week’.

Det melder flere fynske butikker til TV 2 Fyn mandag.

Alligevel ser flere af butiksejerne ikke roligt på fremtiden af den grund.

- Jeg er meget ængstelig både for mine egne butikker og detailhandlen i det hele taget, lyder det fra Jørgen Krebs, der ejer Skoringen i Ringe og er formand for Dansk Detail.

Det siger han, selvom hans salg på selve Black Friday i år var 13 procent højere end sidste år.

- Jeg må bare konstatere, at det ikke er fordi, at folk har fået flere penge. De er gået efter tilbudene, fordi det er krisetider i øjeblikket, siger Jørgen Krebs.



Han peger på, at der i ugerne op til Black Friday var nedgang i butikkerne i forhold til sidste år.

Derfor frygter han også, at folk i højere grad har brugt Black Friday til at handle sine julegaver.

- Hvis jeg mister fremgangen fra Black Friday i julehandlen, så har det jo været en dårlig handel, konstaterer butiksejeren.

Spændte på julehandlen

I Ringe Handelsstandsforening ser de også frem mod julehandlen med spænding efter en veloverstået Black Friday.

- Vi var spændte på, hvordan det ville gå, fordi vi ikke har hørt om andet end energikriser og inflation, men vi er positivt overrasket, siger formanden i Handelsstandsforeningen, Jonas Jakobsen.

- Tilgengæld er vi spændte på, om det har taget noget af brodden af julehandlen.

Et sted, hvor de dog holder gejsten oppe er hos elektronikgiganten Power i Odense.

Her er varehuschef Philip Carlsen også kommet ud af Black Week med et rekordresultat.

- Vi tror og håber på, at vi får et rekordstort julesalg i år, siger varehuschefen.

Varme tøfler og trøjer var salgsfavoritter

Nogle af de helt store salgsfavoritter vidner dog tydeligvis om, at vi stadig er i en krisetid, selvom der er købt for rekordmange penge denne Black Friday.

I Skoringen i Ringe var det varme tøfler, der var årets helt store hit.

Hos Uffe Jensen og Co. i Ringe er det en tyk bomuldstrøje, som Anders Grønnegaard finder frem, da TV 2 Fyn spørg om årets Black Friday-hit.

Også her var ugen og fredagen god.

- Det er gået godt. Faktisk er jeg en lille smule overrasket. Jeg havde forventet en lille afmatning, siger Anders Grønnegaard.

Og selvom hans håb for julehandlen også er positiv, så forventer han, at folk vil komme til at bruge et par hunderede kroner mindre i julehandlen end normalt.

