Bubbas: 100.000 kroner i bøde til tidligere barejer

Fredag faldt der dom i sagen mod Bubbas tidligere ejer, Mike Juhl Jensen. Han skal betale 100.000 kroner i bøde for at have solgt alkohol til mindreårige.

Det oplyser Fyns Anklager på Twitter.

Barejer fra #Middelfart idømt bøde på 100.000 kr. for at udskænke alkohol til unge under 18 år og fordi der var unge under 18 år til stede efter kl. 02. #anklager — Fyns Anklagere (@FynsAnklagere) January 12, 2018

Mike Juhl Jensen var anklaget for 16 forhold for overtrædelse af restaurationsloven siden december 2016. De handlede blandt andet om, at der var blevet serveret alkohol til unge under 18 år, og at der var unge under 18 år til stede efter klokken 02 på Bubbas.

Specialanklager Annette Korsgaard bekræfter over for TV 2/Fyn, at bøden er på 100.000 kroner.

- Men jeg ved ikke, hvor mange af de 16 forhold, der er faldet dom i, fortæller hun til TV 2/Fyn.

- Jeg har taget dommen til efterretning, lyder hendes reaktion.

Anklageren havde krævet en bødestraf på 114.000 kroner i sagen.

Lattergas, ætsninger og lukning

Mike Juhl Jensen lukkede Bubbas med øjeblikkelig virkning i slutningen af august 2017.

Det skete efter flere sager om overtrædelse af restaurationsloven, beskyldninger om salg af lattergas til mindreårige og naboklager om støj.

Sagerne betød,at Bevillingsnævnet i juni 2017 trak den udvidede åbningstid til klokken 05 i weekender tilbage.

Afgørelsen indebar, at Bubbas ikke måtte udskænke stærke drikke efter klokken 02 og skulle lukke klokken 03.

I november 2017 blev en 21-årig mand idømt et års fængsel for at have hældt ætsende kemikalie i drikkevarer på Bubbas Bar.

I december 2017 genåbnede Bubbas med Mike Juhl Jensens mor som chef - og Mike Juhl Jensen som ansat.

Mike Juhl Jensen har nu 14 dage til at stilling til, om han vil anke fredagens dom.