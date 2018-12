Forslag: Bulldozere skal rydde Fynske Motorvej ved færdselsuheld

En væltet lastbil spærrede anden juledag Fynske Motorvej i timevis, så tusindvis af trafikanter brugte juledagen på at holde i kø og blev forsinket til julefrokoster og andre festligheder på den store hjemrejsedag.

Det skal gå langt hurtigere med at få ryddet motorvejen i sådan nogle tilfælde, mener Venstre, der til Jyllands-Posten fortæller, at en gummiged eller bulldozer skal kunne gå ind og fjerne en forulykket lastbil.

Til TV 2/Fyn fortæller den fynskvalgte folketingspolitiker Jane Heitmann (V), der er medlem af Transportudvalget, at Venstre vil prioritere mobilitet på vejene.

- Det giver god mening, at vi går ind og ser på, hvad der er af muligheder for, at man hurtigere kan få ryddet vejene, når der sker uheld uden personskade, siger Jane Heitmann til TV 2/Fyn.

- Det kunne for eksempel være at give bedre muligheder for at få en gummiged eller bulldozer relativt hurtigt til at rydde vejen, så den er farbar. Det er simpelthen for dyrt for samfundet og for bøvlet for pendlerne at holde i kø i timevis, forklarer Jane Heitmann.

Koster samfundet 700 millioner kroner

Beregninger fra Vejdirektoratet viser, at det koster samfundet 700 millioner kroner om året, når trafikanterne sidder i kø på motorvejene efter uheld.

Forslaget med bulldozere på blandt andet Fynske Motorvej bliver bakket op af SF’s medlem af Transportudvalget, Karsten Hønge.

01:05 Den eneste vej at gå er at få sat bulldozere ind, siger Karsten Hønge, der synes godt om forslaget. Detaljer om forsikringer og ejerforhold må løses på et senere tidspunkt, fortæller han. Video: Ole Holbech Luk video

I det nye år vil Venstre se på, hvad der er af muligheder for at få bulldozere til at rydde motorvejen.

Forsikringsmæssige udfordringer

Det er dog nogle økonomiske hindringer, der kan komme i vejen.

- Der kan være nogle udfordringer forsikringsmæssigt i forhold til, hvis en gummiged eller bulldozer går ind og flytter på en lastbil - og måske, måske ikke, påfører yderligere materiel skade, siger Jane Heitmann.

Erik Christensen (S), der også er medlem af Transportudvalget, ser positivt på forslaget fra Venstre, men siger til TV 2/Fyn, at det er vigtigt, at de forsikringsmæssige udfordringer bliver undersøgt grundigt. Det kan risikere at gøre eksempelvis bilforsikringer dyrere.

Derudover understreger han vigtigheden af at få et tredje spor på Fynske Motorvej - hele vejen over Fyn - så det er nemmere at gøre et eller flere spor fri.

Køen ved Nyborg anden juledag strakte sig til langt ud på Storebæltsbroen. Selv om færdselsuheldet skete tidligt på dagen, var der først ryddet helt op om aftenen.

Ingen personer kom til skade. Nogle bilister valgte at køre af motorvejen og ind over markerne for at slippe for at sidde i kø.