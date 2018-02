Chatbot skal give bedre kundeservice på Storebælt

Fremover skal en såkaldt chatbot svare på dine spørgsmål, når du har brug for kundeservice hos Sund & Bælt.

Som en del af den digitale udvikling hos Sund & Bælt er de på vej med en ny, intelligent chatbot, kaldet BizzBot, som BroBizz har udviklet i samarbejde med Microsoft.

BizzBot skal hjælpe med kundeservicen, og chatbotten bliver den første dansktalende chatbot med en bred forretningsforståelse. Dermed skal robotten i højere grad være i stand til at hjælpe de kunder, som søger svar og hjælp på Sund & Bælts hjemmeside.

- Vores chatbot skal bidrage som et supplement til de andre selvbetjeningsløsninger, vi har. Det gode ved chatbotten er, at den kan være vågen 24 timer i døgnet, 365 dage om året, så kunderne kan få svar på deres spørgsmål også uden for vores åbningstid, siger Mette Tvernø Berthelsen, der er markedschef i Brobizz-selskabet.

Klar senest i næste uge

Hun fortæller, at de i starten af næste uge er klar til at lancere et pilotprojekt med chatbotten, som de så vil følge i en periode for at se, hvordan chatbotten klarer sin del af kundeserviceopgaven.

- Den skal udvikle sig sammen med os, fordi en chatbot bliver løbende klogere af at svare på de spørgsmål, som den får fra vores kunder, siger Mette Tvernø Berthelsen.

Sådan ser det ud, når du chatter med Sund & Bælts nye chatbot. Foto: Sund & Bælt

Robotter og data

Den teknologiske udvikling skal fremover ikke bare hjælpe Sund & Bælt med nummerpladegenkendelse og chatbotter. Også vedligeholdelsen af selve broen får nu digital assistance.

Det er både dyrt og kompliceret at inspicere og vedligeholde store anlæg som Storebæltsbroen. Sund & Bælt bruger hvert år 300 millioner kroner på drift, vedligeholdelse og geninvesteringer på Storebæltsbroen.

For at nedbringe det beløb er det ambitionen at indføre droner og robotter til inspektion og vedligehold af broen. Derfor har Sund & Bælt allieret sig med rådgivningsvirksomheden COWI, der skal hjælpe med droneflyvninger på Storebæltsbroen.

Her skal de blandt andet ved hjælp af billedgenkendelsesteknologi arbejde med vedligeholdelse af de 325.000 tons tunge ankerblokke.

