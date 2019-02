Ny guldåre: Christoffer skaffer lån for tusindvis af kroner

Hvide vægge, hvide borde og et hvidt gulv.

Velkommen til kontoret for Lendme – en online lånesammenligningstjeneste, der i 2016 blev stiftet af de tre fynboer Grunnet Wang, Frederik Murmann og Christoffer Nylandsted.

- I dag kan vi leve af det, lyder det fra Christoffer Nylandsted, der er medejer og daglig leder for virksomhedens 11 ansatte.

Antallet af forbrugslån buldrer afsted, og alene sidste år blev der formidlet lån for syv milliarder kroner, fremgår det af Danmarks Statistik.

Det er på samme niveau som umiddelbart før finanskrisen.

Lendme begyndte at formidle de første lån i maj 2017.

Lånetilbuddene er ifølge idémændende personlige, da brugere indtaster deres oplsyninger og derefter bliver tilbudt lån fra de syv banker, der samarbejder med Lendme.

Siden de første lån er det kun gået frem for de tre stiftere og deres foretagende, der ligger tæt på succeshistorier som arkitektens Bjarke Ingels BIG og netmediet Videnskab.dk. Og i 2018 kom succesen også til Lendme. Ifølge Christoffer Nyland var det første år med overskud på 1.3 millioner kroner.

Sådan fungerer Lendme Lendme samarbejder med syv banker.

På lendme.dk vælger bruger lånebeløb, løbetid og en række andre informationer. Derefter indhenter Lendme personlige lånetilbud fra de forskellige banker.

En typisk ÅOP (omkostninger i procenter) ligger på syv for lån, der bliver præsenteret igennem Lendme.

Lendme får en kommission fra bankerne, når der bliver oprettet lån igennem siden.

Man skal være mindst 23 år for at bruge Lendme. Kilde: Christoffer Nylansted, medejer og daglig leder i Lendme Se mere

- Vi har den unikke fordel af at være mægler. Vi er ikke banken selv. Som forbruger stoler man måske lidt mere på den, som henter tilbuddene i stedet for, at man går direkte til banken selv, forklarer han.

Digitalisering giver vækst

Hos Forbrugerrådet Tænk mener man også, markedet for forbrugslån har ændret sig. Tidligere krævede forbrugslån, at forbrugerne gik i banken for at låne penge. I dag kan tage et lån med sin smartphone, forklarer Morten Bruun Pedersen, der er seniorøkonom hos Forbrugerrådet Tænk:

- Det hele er blevet digitaliseret. Vi ser lån på alle mulige platforme, og vi bliver bombarderet af lånetilbud, mener han.

Dykker man ned i tallene for, hvor mange penge danskerne låner, ser man også et marked i vækst.

De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at danskerne i andet kvartal af 2018 havde taget forbrugslån for syv milliarder kroner.

Tallene dækker over virksomheder, der yder lån uden sikkerhed, og altså ikke lån taget hos de banker, som Lendme samarbejder med.

Økonomisk rådgiver Kenneth Hansen, der er kendt fra tv-programmet Luksusfælden, mener ligesom Forbrugerrådet Tænk, at reklamer og digitalisering spiller en stor rolle for danskernes lånelyst.

Det er blevet sindsygt nemt at låne penge, og der er reklamer over alt Kenneth Hansen, økonomisk rådgiver

- Jeg har set en kæmpe udvikling. Det er blevet sindsygt nemt at låne penge, og der er reklamer over alt, fortæller han og fortsætter:

- Hvis vi ikke selv har råd, så kan vi låne pengene.

Ifølge Christoffer Nylansted fra Lendme spiller digitalisering en stor rolle for danskernes optag af lån og dermed virksomhedens succes.

- Man ser et skifte i, hvordan og hvorhenne danske forbrugere optager lån. Det foregår meget mere online og digitalt, understreger han.

Ingen tilbud om kviklån

Hos Lendme gør man en dyd ud af, at man udelukkende tilbyder lån fra banker, forklarer Christoffer Nylansted.

Hvad er et kviklån? Der er ingen officiel definition på et kviklån. Men et kviklån blev i 2015 defineret af konkurrence- og forbrugerstyrelsen som et forbrugslån uden sikkerhed og uden betingelse om køb af en vare, hvor løbetiden maksimalt er tre måneder.​​​​​​

- Vi er meget kræsne i forhold til, hvilke banker vi tager ind. Vi tager ikke kviklånsselskaber ind på vores platform, siger medejeren.

Håbet er, at fravalget af kviklånsudbydere er i brugernes favør.

- Vi kender godt det ry, som branchen har. Det er det, vi ønsker at gøre op med. Vi ønsker at gøre det mere gennemsigtigt for danske forbrugere at finde det billigste lån på et marked, der har været lidt uigennemsigtigt, fortæller Christoffer Nylansted.

Lendme har endnu ikke præsenteret årsregnskab for 2018, men de forrige årsregnskaber er blevet offentliggjort i maj.