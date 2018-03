Danmarks bedste kugler: Folk rejser til Fyn for at smage dem

Vinderen af Danmarks bedste romkugle 2018 er nu kåret, og kunderne kører gerne flere hundrede kilometer for at sætte tænderne i den prisvindende kugle.

I Nørre Aaby Bageri er der travlt. De har nemlig vundet prisen for Danmarks bedste romkugler 2018.

Det sætter gang i produktionen i det lille fynske bageri, når folk rejser langvejsfra for at smage det, som flere betegner som gammel kage.

Kunder fra nær og fjern

Det er ikke ualmindeligt at folk kommer langvejsfra for at smage den prisvindende kage. Kunderne kommer fra hele Danmark. Aarhus, Hobro, Herning, Vejle, Nordenfjords, Sorø, København og Helsingør. I dag er der besøg helt fra Aarhus. De to kvinder fra Aarhus hørte om den berømte kage og måtte bare smage den, fortæller de.

- Man gør det for det første, fordi man er vild med romkugler. Og så, så vi tilfældigvis i tv, at bagermesteren havde vundet prisen for Danmarks bedste romkugler.

Konkurrencen blev vundet i Herning på madmessen Foodexpo, hvor Bager- og Konditormestre i Danmark kårede den bedste udgave af en af Danmarks bedst sælgende kager.