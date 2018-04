Danske Medier efter medieudspil: TV 2/Fyn skal stoppe med skrevet indhold

Interesseorganisationen Danske Mediers chef Ebbe Dal og TV 2/Fyns direktør Esben Seerup har to vidt forskellige holdninger til, hvordan medierne skal agere i forhold til de digitale muligheder.

Står det til interesseorganisationen Danske Medier vil den type nyhedsformidling, som du netop her læser dø med VLAK-regeringens medieudspil (se fakta under artiklen).

Danske Mediers administrerende direktør Ebbe Dal siger i en kommentar på Danske Mediers hjemmeside, at organisationen har "særligt fokus på public service-kontrakterne for DR og TV 2-regionerne, så de statslige medier stopper med at lave indhold, der allerede bliver produceret af de private".

Overfor TV 2/Fyn uddyber Ebbe Dal udtalelsen og mener, at hvis man som læser klikker ind på nærværende hjemmeside, så behøver man ikke gå ind på de private mediers hjemmesider:

- DR og TV 2-regionerne skal holde sig fra at lave skrevent indhold. Man gør det kun i kraft af internettets muligheder. Havde det været i gamle dage, havde man ikke overvejet at lave avis.

Tasterne væk fra betalingsindhold

Ebbe Dal understreger, at han ikke kender alle hjemmesider i detaljer, men trækker Danmarks Radios nyhedsdækning på internettet frem som eksempel:

- Dr.dk laver avis-lignende indhold. Det er en duplikering af noget som laves af de private medier, og som der skal tages penge for.

Tiden skrues tilbage

Direktør for TV 2/Fyn, Esben Seerup, mener ikke, at Ebbe Dal i sin argumentation er helt på omdrejningshøjde med mediernes udvikling. Han siger, at TV 2/Fyn " absolut ingen planer har om at stoppe med hverken tekst, video, grafik, billeder eller andre journalistiske virkemidler":

- Fynboerne skal kunne se vores historier og indhold, når de vil - og på de platforme, der passer dem. I 2018 er alle medier digitale. Det bliver forstærket de kommende år, og det er absurd at forsøge at skrue skrue tiden tilbage til 1990’erne og andre, gode gamle dage.

- På TV 2/Fyn fokuserer vi på fremtiden. Ikke fortiden, siger Esben Seerup.

