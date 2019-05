Nu er kampen om lygtepælene skudt i gang

Nu har jeg været med til det i mere end 30 år. Det er med til at skabe stemningen omkring valget. Lars Christian Lilleholt, folketingskandidat for Venstre

Fra lørdag middag må folketingskandidater hænge deres valgplakater op i lygtepælene rundt omkring i landet og Fyn er ikke nogen undtagelse.

Dermed er plakat-krigen for alvor skudt i gang. Og sejren betyder, at man har fået en af de gode pladser på de mest besøgte og trafikerede veje på Fyn.

- Nu er det nu. Nu kommer de op, og det markerer indgangen til valgkampen.

Sådan lyder det fra den konservative folketingskandidat Mai Mercado. Hun hænger lørdag valgplakater op med sin yngre partifælle Kristian Guldfeldt. Da TV 2/Fyn mødte dem var det lygtepælene ved Syddansk Universitet i Odense, der stod for skud.

Kristian Guldfeldt og Mai Mercado fra Konservative hænger plakater op sammen. Foto: Flemming Ellegaard

Familien hænger op

Også folketingskandidaterne fra Venstre er allerede i fuld gang med at kapre de bedste lygtepæle rundt omkring på Fyn.

Lars Christian Lilleholt er taget ud sammen med sin søn, som er byrådspolitikker, og datteren, for at sætte valgplakater op.

- Det er en vigtig opgave, når der er valg, fortæller Lars Christian Lilleholt og fortsætter:

- Der er rigtig mange, der hjælper mig med at hænge plakater op både fra vælgerforening, venner, bekendte og unge. Det er vigtigt, at man viser opbakning til det ved at bruge to-tre timer sådan en eftermiddag her. Så er alle med, og vi får plakaterne op så hurtigt som muligt.

Venstre har omkring 100 mennesker til at hjælpe med at hænge plakater op på Fyn.

Reglerne for opsætning og nedtagning af valgplakater: Valgplakater må hænges op på offentlige veje og private fællesveje den fjerde lørdag før valget klokken 12.00.

Valgplakater må ikke hænges op, før statsministeren har annonceret valgets udskrivelse.

​​​​​​Plakaterne må ikke være større end 0,8 kvadratmeter. Hvis man ønsker at have større plakater, bannere eller skærme, skal der søges om tilladelse.

De skal hænge mindst 2,3 meter over fortov og cykelsti, og de skal være forsynet med navn, adresse, telefonnummer og e-mail på den, der står bag opsætningen.



De må ophænges i lys- og elmaster på private fællesveje. På kommune- og statsveje må man også benytte hegn, vejtræer og genstande, der er fæstnet i jorden.

Valgplakater, strips, snore eller andre midler, der er brugt til at hænge dem op med, skal tages ned igen senest otte dage efter valgdagen. Kilder: Vejdirektoratet og Økonomi- og Indenrigsministeriet​​​​​​

Gør det virkelig en forskel?

Nogle kan spekulere i, om de mange valgplakater overhovedet har nogen indflydelse på vælgerne op til folketingsvalget den 5. juni.

Men det mener Kristian Grønbæk Andersen, der er formand for De Radikale i Odense, bestemt, at det har.

- Jeg tror, der er to ting. Den ene er, at det er med til at skærpe konkurrencen internt mellem partiernes egne kandidater. For det andet, så tror jeg, det er en kulisse omkring det, at der er valg, som gør, at det er med til at øge stemmeprocenten. Hvis der slet ikke var noget i det åbne rum, der fortalte, at det er foketingsvalg, så tror jeg vi havde en lavere stemmeprocent, siger han til TV 2/Fyn.

Også Venstres Lars Christian Lilleholt mener, at de store billeder i lygtepælene gør en forskel.

- Jeg tror, det flytter stemmer. Det giver i hvert fald opmærksom omkring det, at der er folketingsvalg, siger folketingskandidaten.

- Jeg synes, der ville mangle lidt i bybilledet. Det er en del af det at føre en valgkamp i Danmark. Nu har jeg været med til det i mere end 30 år. Det er med til at skabe stemningen omkring valget.