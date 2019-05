Fynsk folketingskandidat afslører: Det koster en valgkamp

- Kudsken på Borgen i morgen, hey, hey, hey!

Sådan lyder kampråbet fra de ni medlemer af Team Kudsken, der består af venner og familie til folketingskandidaten Carsten Kudsk (DF). Sammen gik de ud lørdag formiddag for at hænge valgplakater op i Nyborg.

Også Camilla Hersom (R) har forberedt sin valgkampagne ned til sidste detalje. Et job, hun ikke kan klare alene.

- Kernen i min kampagne er mig og mine to frivillige, der hjælper mig. Det er guld værd, at de hjælper med at videreformidle til de sociale medier. Det er helt nødvendigt, siger Camilla Hersom (R) til TV 2/Fyn.

TV 2/Fyn følger de to fynske og meget forskellige folketingskandidater Carsten Kudsk (DF) og Camilla Hersom (R), der begge er på vippen i kampen om en plads i Folketinget.

Budgettet for valgkampen

En plads i Folketinget koster kræfter. Folketingskandidaten på Vestfyn, Carsten Kudsk, giver et klart bud på valgkampen gjort op i kroner og øre:

- Sådan en valgkamp kan nemt ryge op i 80.000 kroner. Jeg har fået et tilskud fra partiforeningen til annoncer og forskellige andre ting, fortæller han.

Så hvor meget har du selv punget ud?

- Jeg vil skyde på omkring 50.000, siger Carsten Kudsk (DF).

Meldingen fra Camilla Hersom (R) står uklar:

- Det er en statshemmelighed. Det vil jeg ikke oplyse, men den er meget dyr, siger hun.

Valgkampen er gået ind i sin anden uge, og ifølge meningsmålingerne går det ned ad bakke for Dansk Folkeparti.

Man er nødt til at lave de ting, man synes virker for en, hvor man kan være sig selv, Camilla Hersom, folketingskandidat, Radikale Venstre

- Jeg tager det, som det kommer, og så må vi se, hvad der sker. Jeg kæmper for hver en stemme. Sidste gang fik vi også en melding om, at det ikke ville gå godt. Jeg tager det, den dag vælgernes dom er overstået, siger Carsten Kudsk (DF).

I privat regi driver Carsten Kudsk salg af små betonfigurer til haven, som han handler med på markeder rundt omkring. Her spænder prisen bredt fra 10 kroner til 2.800 kroner.

- Jeg får det til at løbe rundt med salg af betonfigurer, og så er det en kanon måde at møde vælgerne på, hvor man får en god dialog, fortæller Carsten Kudsk (DF).

For Camilla Hersom (R), der er formand for Danske Patienter og bestyrelsesleder hos Kvinfo, skal man kunne stå inde for den politiker, man er udadtil.

- Man skal fremstå som den, man er. Der er mange ting, jeg ikke kommer til at gøre, fordi det ville være unaturligt for mig. Man er nødt til at lave de ting, man synes virker for en, hvor man kan være sig selv, forklarer hun.

For Carsten Kudsk (DF) kan man sagtens føre valgkamp året rundt.

- Der er jo ikke nogen politiske logoer på min firmahjemmeside kudsken.dk eller de figurer, jeg laver, så det handler jo bare om, at jeg kører rundt og sælger på lige fod med alle andre, siger han.

Men er der ikke en skjult politisk dagsorden?

- Jo, det er der da 100 procent, siger Carsten Kudsk (DF).

Kampstrategi

Valgkampens anden uge er skudt i gang, og det betyder, at der sættes hårdt ind på branding.

- Bag de sociale medier er det nemmere at gemme sig bag et navn og opildne en stemning. Hvis du møder folk i øjenhøjde, får du en meget bedre dialog. Så får du deres ærlige mening, tilføjer han.

Strategien er anderledes for Camilla Hersom (R):

- Det er svært at være tilstrækkeligt til stede alle steder, borgerne har nemlig mange kanaler at vælge imellem, siger Camilla Hersom (R) og tilføjer:

- Valgmøder og sociale medier prioriterer jeg højest. Så bruger vi den resterende tid på at stemme dørklokker. Når jeg møder folk, finder jeg ud af, hvem der er enig og uenig, og på den måde bliver jeg klogere på, hvorfor folk er ueninge, afslutter hun.

