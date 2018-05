Det røde bånd er klippet til Fremtidens Vollsmose

I dag blev snoren klippet til det nye Hybenhaven. Det første af de delprojekter, der skal gøre Vollsmose mere attraktivt og åbne bydelen for det omkringliggende Odense.

Hybenhaven har fået en nyt velkomstplads, et nyt aktivitetsområde, en sansehave og et sølandskab. Det er første etape af den overordnede byudviklings- og infrastrukturplan for hele Vollsmose, som hedder Fremtidens Vollsmose. Projektet skal gennem de kommende år understøtte en større byudvikling i Odense-bydelen lidt nordøst for byens centrum.

- Jeg synes, at det er en god start på Fremtidens Vollsmose, fordi selvom det er et lille delprojekt, som ikke laver gennembrydende infrastruktur, så fortæller projektet, at vi vil sikre mødesteder, forbindelser mellem mennesker og et åbent Vollsmose, der spiller ind i Odenses samlede udvikling, siger chef for Vollsmose Sekretariatet, Nanna Muusmann.

Projektet blev skudt i gang i 2012 på baggrund af uroligheder i Vollsmose. Boligorganisationerne Civica og Fyns Almennyttige Boligselskab, beboerne i Vollsmose og Odense Kommune står bag planen. En plan der er sat 300 millioner kroner, som finansieres af Odense Kommune og Landsbyggefonden.

Forbedringerne skal være med til at øge trygheden, styrke civilsamfund og forandre bydelen fra udsat boligområde til bydel, så Vollsmose i sidste ende kan bindes tættere sammen med resten af byen.

Beboerne har sat deres præg

Beboerne har løbende været indkaldt til dialogmøder, hvor de har kunne komme med viden, input og ideer til planerne, som efterfølgende er blevet arbejdet ind i planerne.

- Ved sidste møde foreslog jeg, at aktivitetsområdet skulle have trampoliner, og der er så også kommet tre trampoliner, fortæller Anja Abildgaard Larsen, som bor i Hybenhaven.

- Vi har lagt rigtig meget vægt på, at hvis Vollsmose skal udvikles, skal beboerne gå forrest. Det er et stort område med over 9000 indbyggere. De ved for eksempel bedst, hvor solen står højest, hvor banditterne kører for hurtigt, hvor der er gener med skrald, eller hvad det nu kan være. Den viden bringer beboerne ind, forklarer Nanna Muusmann.

Selve anlægsarbejdet gik i gang den 19. august 2017. Hybenhaven har været et oplagt startsted, mens de større anlægsprojekter som for eksempel den ny bygade, som forlænger Risingvej ind igennem Vollsmose, planlægges.