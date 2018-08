Efter nyt stenkast: Fyns Politi spærrer motorvejen onsdag aften

Fyns Politi spærrer Fynske Motorvej for at undersøge et nyt stenkast, der fandt sted tirsdag aften.

Onsdag klokken 18.30 lukker Fyns Politi Fynske Motorvej mellem afkørsel 52 og 53 for at efterforske det stenkast, der ramte en bil tirsdag aften omkring klokken 21.

Stenen blev formentlig kastet fra motorvejsbroen Ravebjerggyden ved Blommenslyst, og Fyns Politi skal undersøge, om man kan finde afgørende spor i området.

Sådan forløber afspærringen

Klokken 18.30 spærres motorvejen i vestgående retning. Trafikken i retningen mod Jylland vil i perioden blive ledt af motorvejen ved afkørsel 52. Bilister kan køre på igen ved tilkørsel 53.

Læs også Politi efterforsker anmeldelse om stenkast fra motorvejsbro

Når Fyns Politi mener at være færdige med at afsøge området åbnes trafikken i vestgående retning. Samtidig lukker man motorvejen for trafik den modgående vej og undersøger det østgående spor.

Det er endnu uvist, hvor længe Fyns Politi vil spærre motorvejen, men man forventer, at motorvejen vil være lukket en time i hver retning.

Efterlyser vidner

Mens Fyns Politi gør klar til eftersøgningen på motorvejen, efterlyser de samtidig personer, der har været i området ved Ravnebjerggyden tirsdag aften.

- Anmeldelsen er meget konkret, og det gør, at vi rykker massivt ud til motorvejen. Nu forsøger vi så at klarlægge hændelsesforløbet, sagde vagtchef Anders Furbo Therkelsen tidligere til TV 2/Fyn, og Fyns Politi fortæller ikke, om nye opdagelser har fået dem til at lede ved motorvejen igen.

Fyns Politi ønsker at tale med personer, som har opholdt sig i området vest for Ravnebjerggyden langs den nordlige del af motorvejen mellem den 25. august og den 28. august. Politiet beder om, at man ringer uanset, om man har observeret noget eller ej i forbindelse med stenkastet.

Fyns Politi vil også gerne i kontakt med bilister, der har passeret Ravnebjerggyden i tidsrummet fra klokken 20 til 22 den 28. august.

Læs også Fyns Politi spørger efter hjælp efter nyt stenkast