Elever sang og dansede sig tilbage på efterskole

Der blev danset, sunget og spillet musik, da eleverne på Viby Efterskole lørdag kunne vende tilbage den Nordvestfynske efterskole.

Siden 18. december 2021 har eleverne været hjemsendt, og det var derfor også med stor begejstring, at eleverne indfandt sig på skolen, efter at have undværet hinanden i tre uger.

- Jeg synes, at det er vildt fedt at være tilbage og se alle, siger Mai Kramer.

Og det er hun ikke alene om at synes.

- Det er så dejligt, jeg har bare gået og talt dagene. Det er meget federe at være her og møde mennesker og være sammen med alle dem, som man virkelig godt kan lide at være sammen med, siger Rebecca Kristensen.