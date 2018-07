Nyt brud på afbrændingsforbud: Almindeligt bål blev dyr omgang

Nu er en 47-årig mand sigtet for overtrædelse af afbrændingsforbuddet.

Fyns Beredskab rykkede ud, da alarmen lød klokken 18.45 torsdag aften.

Beredskab Fyn kørte ud på Muslingevej i Seden Syd, da de fik en melding om en mindre naturbrand.

Her mødte de et bål på en grillplads i det offentlige rum, hvor underlaget var brandbart.

- Brandfaren var til stede, men det var et ganske almindeligt bål, så det blev hurtigt slukket, siger beredskabsmester Lars Holm Jensen fra Beredskab Fyn.

I hele landet bliver der denne sommer delt bøder ud til danskere, der ignorerer afbrændingsforbuddet og eksempelvis tænder op i en engangsgrill på en tør græsmark i det fri.

Politiet har nu behandlet sagen.

- En 47-årig mand i Odense er blevet sigtet for overtrædelse af afbrændingsforbuddet. Han vil blive præsenteret for et bødeforlæg på 5.000 kroner, oplyser vagtchef Lars Fredensborg fra Fyns Politi.

Og det er en kendt tendens i den tørre tid hos Fyns Politi.

- Vi har mange anmeldelser i forbindelse med afbrændingsforbuddet. Vi laver en benhård prioritering af opgaverne som vi kører til, og som vi ikke gør. Vi har også andet at se til end afbrændingsforbuddet, siger Lars Fredensborg.

Fyns Politi har 22 sager, hvor afbrændingsforbuddet er blevet brudt. Brandvæsenet kører i gennemsnit ud til fem brande på grund af tørken.

Læs også Efterlod engangsgrill: Ungt, fynsk par risikerer stor regning