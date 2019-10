Ottende i rækken: Endnu et vildsvin fundet på Ærø

Fredag aften er Beredskabsstyrelsen Sydjylland i aktion på Ærø.

Årsagen er, at der endnu engang er skyllet et vildsvin i land på øen. Dermed er der siden søndag fundet otte døde vildsvin på Ærø.

- Vi kan bekræfte, at der er fundet et til, og at det er nummer otte, siger Erik Jepsen, der er specialkonsulent i Fødevarestyrelsen.

Det er Fødevarestyrelsen, der har rekvireret hjælp fra Beredskabsstyrelsen til at få endnu et vildsvin afhentet.

Mandag sagde chefkonsulent ved Fødevarestyrelsens Dyresundhedskontor, Stig Mellergaard, at svinene sandsynligvis kommer fra Tyskland eller Polen.

- Det stammer med al sandsynlighed fra en af de store floder, der løber ud i Østersøen. Det kan være enten fra Polen eller Tyskland, sagde han til TV 2/Fyn.

Svinene destrueres, når beredskabet har afhentet dem.