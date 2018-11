Mørklagte e-mails: Enhedslisten vil have undersøgelse

Enhedslisten i Middelfart Kommune vil have en undersøgelse af, hvordan det kunne ske, at kommunen undlod at finde de e-mails, som TV 2/Fyn havde krav på at få udleveret.

- Jeg håber, at man sætter en uvildig undersøgelse igang og hører den anden version af sagen: Hvorfor man tolkede reglerne, som man gjorde og i så lang tid nægtede at gendanne de mails, siger Paw Nielsen, der repræsenterer Enhedslisten i byrådet i Middelfart Kommune.

Læs også Brud på offentlighedsloven: Middelfart Kommune mørklagde e-mails i sag om Tina Bue

Forespørgslen kommer efter, at chefen for Familie og Forebyggelse, Jørn Nielsen, i et interview med TV 2/Fyn tirsdag blankt afviste, at man burde have udleveret de efterspurgte e-mails.

En beslutning, han dog ændrede onsdag middag.

Her meddelte familiechefen nemlig pludselig, at man alligevel ville forsøge at finde og udlevere de e-mails, som TV 2/Fyn over de seneste to måneder har forsøgt at få kommunen til at fremsende.

Årsagen var, at man med kommunaldirektør Steen Vilderslevs godkendelse oprindeligt havde fravalgt at undersøge slettede mails. I stedet havde man kun set på de mails, som var journaliseret.

Problemet var bare, at de afgørende mails tilsyneladende aldrig var blevet journaliseret.

Nu var administrationen blevet opmærksom på, at slettede mails også var omfattet af reglerne om aktindsigt.

Dækkede over sommerhus for gratis kursus

Særligt betænkeligt er det ifølge Paw Nielsen, at én af de e-mails, som Middelfart Kommune undlod at finde og udlevere, kunne afsløre, at en institutionsleder i Middelfart Kommune gav sin veninde - Tina Bue Frandsens søster, der på daværende tidspunkt var leder i Nordfyns Kommune - lov til gratis at låne institutionens sommerhus til gengæld for hendes hjælp til at komme gratis på kursus.​

E-mail vedr. sommerhusophold, februar 2014.

​- Det er rigtig skidt, hvis der er nogen, som har udnyttet deres position til egen vinding, fordi det trods alt er fællesskabet, det går ud over, og det kan miskreditere dét, vi kæmper for - nemlig en stærk offentlig sektor, siger han.

Brev til borgmesteren

Forløbet har fået byrådspolitikeren til lørdag at skrive et brev til kommunens borgmester, Johannes Lundsfryd (Soc.dem.).

Her beder Paw Nielsen om, at der bliver udarbejdet en redegørMørklagte e-mails:else, der belyser, hvad der er foregået internt i Middelfart Kommune.

En redegørelse, som blandt andet bør indeholde en klar beskrivelse af, hvordan TV 2/Fyns anmodninger er blevet håndteret.

Læs også Mørklagte e-mails: Nu beklager kommunen

- Vi skal have det hele fremlagt. Forhåbenligt er det en enlig svale, for det her skal bare ikke ske. Ikke i den kommune jeg bor, siger Paw Nielsen,

Morten Weiss-Pedersen fra Konservative og Paw Nielsen har været i kontakt med hinanden angående sagen. Morten Weiss-Pedersen mener dog ikke, at en undersøgelse er nødvendig. Men han ser på sagen med stor alvor.

- Det er et wake up call i retning af, at vi skal have stor fokus på journalisering i en ellers veldreven kommune, skriver han i en SMS til TV 2/Fyn.

Borgmester Johannes Lundsfryd ønsker ikke at kommentere på sagen, da han mener, at administrationen selv skal have mulighed for at undersøge sagen først.