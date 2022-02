Flere fynboer springer i faldskærm: - Folk keder sig

Prøv noget nyt

Efter pandemien har fynboerne fået ladet batterierne op og er klar til at springe ud i nye oplevelser, og det kan mærkes i Odense Faldskærmscenter.

- Folk keder sig efter corona. Vi har været lukket inde og ikke lavet en pind i lang tid. Nu vil de gerne ud og prøve noget nyt, forklarer instruktøren.

En af dem, der nyder godt af at springe ud fra et fly fra fire kilometers højde, er Lennart Saabye Sørensen. Han er ikke i tvivl om, hvorfor det igen er blevet populært at være faldskærmsudspringer.

- Det er spændende. Det er sjovt. Hvert spring er forskelligt, siger Lennart Saabye Sørensen.

I Odense samles faldskærmsudspringerne ved Hans Christian Andersen Airport i Beldringe. I marts bliver der åbnet for nye solokurser, hvor du har mulighed for at tage springet. Et kursus med et udspring koster 2.195 kroner.