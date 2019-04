Festival giver unge frihed til at vælge uddannelse

Selvom der ligger et gymnasium i nabobyen, skal unge mennesker vide, at de ikke er tvunget til at søge dén vej, når de skal søge rundt i uddannelses-junglen.

Derfor har skolelærer og projektleder Mikkel Oldenburg startet en uddannelsesfestival og inviteret 430 elever fra forskellige fynske grundskoler og ungdomsuddannelser.

- Formålet er, at vi laver en innovativ brobygning, hvor vi gør det til en fest for de unge mennesker at møde fremtiden. Det er vigtigt for os, at de unge oparbejder et kvalificeret mindset om, hvilke fremtidsmuligheder, de har.

Der er flere uddannelsesmuligheder, end unge lige tror. Det vil Mikkel Oldenburg vise 430 unge mennesker på en uddannelsesfestival.

- Det kan være, man er fra en by og tænker: "Jamen, der ligger et gymnasium lige ovre på den anden side. Der skal jeg hen efter niende klasse". "Nej, det kan være, jeg skal et andet sted hen". Der er mange muligheder for de unge mennesker, og det kan være en vis frihed at se, at der er mange steder, man kan passe ind, fortæller Mikkel Oldenburg.

Nye venskaber

I tre dage er eleverne samlet på tværs af alder og skoler og løser forskellige problemstillinger, som lokale virksomheder stiller dem.

På den måde præsenteres eleverne for alternativer til de job og uddannelser, de måske troede, de skulle have.

- Jeg synes, det er en spændende måde at lave brobygning på og en god måde at møde nye mennesker. Jeg håber at få nogle nye venskaber og nogle gode dage, fortæller Magnus Bang Pedersen, der til dagligt går på STX i Faaborg.

Festivalen er dog også mere end uddannelsesmuligheder. Nicklas Poulsen fra Svendborg Handelsgymnasium er glad for at slippe lidt væk fra skolebænken.

- Jeg håber at have det sjovt, og så skal vi ikke have moduler derhjemme. Det er dejligt at slippe for skolen, siger han.

Det er anden gang, uddannelsesfestivalen afholdes.

