Flere øjenskader ved fyrværkeri: Overlæge deler sikkerhedsbriller ud

Et stigende antal kommer til skade med øjnene ved fyrværkeri. Derfor delte overlæge fra OUH og optikerkæde sammen beskyttelsesbriller ud til odenseanerne.

- Hvis I har flere børn eller kammerater, må I gerne tage lidt ekstra med. Godt nytår!

Overlæge på Ortopædkirurgisk afdeling på Odense Universitetshospital, OUH, Søren Larsen fra Ulykkes Analyse Gruppen står torsdag eftermiddag foran Louis Nielsen-butikken i Odense og deler beskyttelsesbriller ud.

Det gør han, fordi tal fra OUH har vist at flere og flere kommer til får skader på øjnene på grund af fyrværkeri. Faktisk viser tallene, at hele 9 personer fik en øjenskade i Region Syddanmark fra 2015 til 2016, mens antallet fra 2016 til 2017 er steget til 32 personer.

Læs også OUH-overlæge kritiserer video: Kampagne-film sender raket i hovedet på seeren

- Vi har i de seneste år set en stigende tendens i forhold til borgere, der kommer til skade med fyrværkeri og som får skader i og omkring øjnene, fortæller overlæge Søren Larsen til TV 2 /Fyn og fortsætter:

- Når vi spørger patienterne til, om de har benyttet beskyttelsesbriller, så har rigtig mange ikke brugt dem.

Og derfor har han og optikerkæden Louis Nielsen torsdag stået og delt gratis briller ud for at minde odenseanerne om, at de skal passe på deres syn til nytår.

Det bliver taget godt imod af de handlende odenseanere.

- Jeg tænker, at det er et fantastisk tilbud. Nu hvor jeg står med dem i hånden og de er gratis - det er da fantastisk. Så kan det være, at der er flere, som ikke ville få købt dem, som rent faktisk får dem på nytårsaften, siger Marie Østerby Chakravarty til TV 2/Fyn.

Også Tina Ragus fra Odense synes uddelingen af de gratis beskyttelsesbriller er en god idé.

- Jeg synes, der skal være mere fokus på det, så det er fedt, siger hun og fortæller, at hun altid har briller på, når der skal kigges på fyrværkeri nytårsaften.

Læs også Mærk det selv: Video giver voldsom oplevelse med nytårsraket

Flere uden briller

- Sidste år havde syv ud af otte fynboer, som havde fået skader i og omkring øjenene, faktisk ikke benyttet sig af de her sikkerhedsbriller, fortæller Søren Larsen.

Han oplever tilfælde, hvor borgere, der har brugt beskyttelsesbriller, kommer ind på OUH med skader efter fyrværkeri, hvor man faktisk kan se, at brillerne har taget meget.

- Der kan vi så have en formodning om, hvordan øjnene og øjenomgivelserne ville have set ud, hvis borgerne ikke havde brugt brillerne.

Han er ikke i tvivl:

Det er en foruroligende tendens at færre benytter sig af briller, når det kommer til fyrværkeri. Søren Larsen, Overlæge på Ortopædkirurgisk afdeling på OUH og fra Ulykkes Analyse Gruppen

- Det er en foruroligende tendens at færre benytter sig af briller, når det kommer til fyrværkeri. Det kan koste dem et øje og synet og få konsekvenser for deres balance og koordination, siger Søren Larsen.

Råd til sikkerhed

Overlægen fra OUH opfordrer til, at man lytter til de fem fyrværkeriråd:

- Første råd er, at man altid skal bruge beskyttelsesbriller, fortæller Søren Larsen og fortsætter med at remse de næste råd op:

- Tænd aldrig fyrværkeri, når du holder det i hånden. Hold altid en sikkerhedsafstand. Gå ikke tilbage til en fuser. Og brug aldrig ulovligt fyrværkeri.

Men fem råd er ikke nok:

- Som det sjette råd i år, vil vi gerne introducere det, at vi som forældre er med til at præge vores børn. Altså at være med til at skabe en kultur omkring det at bruge fyrværkeri. Så børnene også lærer, hvordan man på en sikker måde omgås fyrværkeri.

Søren Larsen opfordrer forældre til at være rollemodeller og at vise, hvordan fyrværkeriet skal affyres korrekt.

- Altså sikre at børnene nu og i fremtiden ikke kommer til skade.

Se hele indslaget fra uddelingen af sikkerhedsbriller i aften på TV 2/Fyn.

Læs også Foreninger frygter tab: Tyve tømte to containere for fyrværkeri