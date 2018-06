Forældre dybt chokerede over videregivelse af fortrolige oplysninger

Forældrene til de to børn, hvis oplysninger en nu fyret centerleder har givet videre til sin søster, er rystede - men tilfredse med, at Nordfyns Kommune har meldt sagen til politiet.

En centerleder i Børne- og Familiecentret i Nordfyns Kommune er fredag blevet fyret og politianmeldt.

Politianmeldelsen bunder i, at centerlederen i juni sidste år har videregivet stærkt fortrolige oplysninger om to børn til sin søster, og dermed har hun brudt sin tavshedspligt.

Chokerende, lyder det fra mødrene til de to børn, hvis oplysninger er blevet givet uretmæssigt videre.

- Det er mega grænseoverskridende, at fremmede mennesker kan sidde og læse ting om mit barn, siger Tina Skaletz, der er mor til Benjamin.

- Hvad er det for oplysninger, der er givet videre? Hvad skal de bruge min søns ting til? Hun (søsteren, red.) har jo i realiteten ikke noget at bruge min søns oplysninger til, siger Begitte, der af hensyn til sin søn ikke har ønsket at stå frem med efternavn.

TV 2/Fyn har forsøgt at komme i kontakt med den nu politianmeldte centerleder på både telefon og sms, men det er ikke lykkedes.

Kommunaldirektøren: - Det er dybt beklageligt

Kommunaldirektør i Nordfyns Kommune, Morten V. Pedersen, beklager overfor de berørte familier.

- Jeg kan godt forstå, at de er dybt rystede. Jeg skal også på kommunens vegne beklage, at sådan noget kan ske. Vi var i dialog med de berørte forældre i går allerede, inden vi sendte pressemeddelelsen ud. Det er dybt beklageligt, siger Morten V. Pedersen.

Familiechef også indstillet til afskedigelse

Centerlederens overordende, kommunens familiechef Henrik Jacobsen, er fredag også blevet indstillet til afskedigelse.

Nordfyns Kommune har ikke længere tillid til familiechefen, lyder forklaringen.

Henrik Jacobsen selv har ikke haft nogen kommentarer til sagen.

Årsagen til afskedigelserne er blandt andet brud på forvaltningslovens habilitetsregler, mørklægning af e-mails og videregivelse af stærkt fortrolige oplysninger.

