Forstå vindmøllesagen fra Tåsinge på to minutter

Få overblikket over sagen om vindmøller på Tåsinge ved bladre i billederne herover.

Sent fredag eftermiddag blev der sat endnu et komma i sagen om de to vindmøller på Tåsinge.

Svendborg Kommune udsendte et midlertidigt standningspåbud til ejerne af vindmøllerne. Nu vil kommunen forsøge at få Planklagenævnet og Miljø- og fødevareklagenævnet til genvurdere deres afgørelser - afgørelser som underkendte kommunens sagsbehandling af de to vindmøller.

Vindmøllerne kommer ikke til at køre, medmindre Svendborg Kommune får de to klagenævn til at ændre deres beslutning, og samtidig kommer møllerne ikke til at køre, før kommunen har fået lavet en ny vurdering af vindmøllernes konsekvenser for det omkringliggende natur- og dyreliv.

Det er en langstrakt sag, som altså ser ud til fortsætte et godt stykke tid endnu.

Vi har lavet et overblik med nogle af de vigtigste nedslag i sagen. Du kan få et overblik ved at bladre i billederne øverst i artiklen.

Læs også Tåsinge: Omstridte vindmøller bremses - for nu