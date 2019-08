Slut med parkering: Fortiden under Torvet skal graves op

I denne uge bliver den nuværende belægning på Torvet i Nyborg gravet op, og fra mandag i næste uge rykker arkæologerne ind.

Undersøgelserne skal gennemføres inden Torvet kan omdannes i stil med den oprindelige turneringsplads, som Christian 3. etablerede midt i 1500-tallet.

I forsommeren har arkæologerne gjort mange interessante fund under Torvet. Det er blandt andet dele af den oprindelige granitbelægning og kældre og kakler fra de adelsgårde, der tidligere lå på Torvet. Et stinkende lokum fra fortiden dukkede også op under udgravningerne.

Skal gøre os klogere på fortiden

De arkæologiske undersøgelser skal gøre os klogere på Nyborgs historie, og resultaterne vil også indgå i det nye torveprojekt.

- Det er blandt andet planen, at de fundne gamle brosten skal genbruges i Torvet nye belægning, fortæller Nyborg Kommune på ders hjemmeside.

De arkæologiske udgravninger skal sikre, at det ikke dukker uforudsete fund eller fortidsminder op, der kan forsinke projektet.