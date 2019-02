Men ikke for alle: Fyns hurtigste elbil-lader åbnet

Kirsten Alrøe fra Kerteminde blev den første til at prøve Nyborgs nye lynlader.

- Det er så super. Vi bruger den her station rigtig meget, og der har vi desværre ikke nogen hurtiglader, siger Kirsten Alrøe, mens hun bakser med den nye ladestander.

Lynladeren i Nyborg er del af et nyt netværk på fem ladestationer i Danmark, som ladefirmaet Ionity og brændstofkæden Circle K begyndte etableringen af for halvandet år siden, skriver TV 2/Fyn.

- Vi er gået ind i det her samarbejde for, at vi kan få en rigtig hurtig ladekoridor igennem Danmark, siger Steen Hansen, brændstofdirektør i Circle K.

Målet er, at det skal være nemt og attraktivt at køre langt i elbil.

- Jeg synes, det er fantastisk. Det er virkelig noget, vi har manglet, siger Keld Schmidt fra Svendborg, der også var hurtig til at benytte lejligheden til at lade lidt hurtig strøm.

Den nye station lader nemlig med 350 kilowatt.

- Ja, den lader megahurtigt. Hvis din bil kan tage imod 150 kilowatt, så kan du lade på ti minutter, siger Jan Haugen Ihle, regionsdirektør hos Ionity.

Ikke for alle

Men det er langtfra alle elbilejere, der får glæde af den nye lynlader. Der findes nemlig stadig hele tre ladesystemer til elbiler herhjemme.

Under udfasning er der et ladesystem, som nogle af Teslas modeller stadig bruger.

Dertil kommer to andre ladesystemer, som lever i bedste velgående. Det ene system hedder CCS. Det andet hedder CHAdeMO.

Mange asiatiske mærker benytter sig af CHAdeMO-systemet. Og da lynladeren i Nyborg benytter sig af det såkaldte CCS-stik, så kan for eksempel den populære Nissan Leaf slet ikke benytte den nye lynlader i Nyborg.

De må nøjes med 50 kilowatt - og altså lidt længere ladetid - på standeren i den anden ende af parkeringspladsen.

Keld Schmidt fra Svendborg kan godt "tanke" på Nyborgs nye lynlader, men de mange forskellige ladesystemer irriterer alligevel:

- Man burde ensrette ladesystemerne. Det er forvirrende, at man ikke ved, om man pludselig står og mangler det rigtige stik, siger han.

EU forsøger at ensrette

Allerede i 2014 forsøgte EU ellers at ensrette reglerne på området. I et direktiv bestemte EU, at alle ladestandere som minimum skal tilbyde opladning med det såkaldte CCS-stik.

Alligevel producerer flere bilmærker stadig elbiler, som ikke kan bruge det stik.

- Det er jo fuldstændig vanvittigt. Det er jo et kraftigt vink med en vognstang til bilproducenterne om at ensrette. Jeg kan ikke fatte, at bilproducenterne ikke for længst har rettet ind, siger Jesper Kaagaard, elbilist.

På grund af de mange stiktyper tilbyder mange ladestandere i dag hele tre forskellige stik at vælge imellem.

Men kravet er altså kun det såkaldte CCS-stik. Og derfor kan Ionic altså tillade sig kun at tilbyde det stik på deres nye lynlader i Nyborg.

Hvorfor har I valgt kun at tilbyde opladning med CCS? Kunne I ikke have suppleret med CHAdeMO?

- Vi har valgt at bruge det, som hedder CCS, som er den europæiske ladestandard for hurtigladning. Det synes vi er enkelt for forbrugerne at forholde sig til. Et kabel til det hele. Det er også den eneste ladestandard, som har kapacitet til at håndtere 350 kilowatt, siger Jan Haugen Ihle, regionsdirektør hos Ionity.

Elbilforening: Ingen stikforvirring

Michael Wulff, der sidder i bestyrelsen i den danske elbilforening, tager ikke de mange forskellige stik så tungt.

- Jo, det er lidt en forvirring, men man kan sige: Som elbilsejer, så ved man godt, hvilket stik ens bil har, og man ved også, hvor den ladestander, man har behov for, er henne.

Heller ikke Kirsten Alrøe, som altså købte sin elbil for tre år siden, er skræmt væk endnu.

Hun bliver ved at køre elbil:

- Hurtig acceleration, behagelighed, ingen støj. Der er kun gode ting at sige om en elbil. Jeg kan slet ikke forstå, der ikke kører mange flere, siger Kirsten Alrøe.

