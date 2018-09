Fynsk erhvervsmand bygger Fyns største kostald

Den fynske landmand og erhvervsmand Kurt Brusgård Poulsen åbner torsdag stalddørene til Fyns største kvægstald på Tåsinge med 1.400 jerseykøer.

Landmand og erhvervsmand Kurt Brusgård Poulsen kunne torsdag invitere til åben stald i sit nyopførte staldanlæg på Tåsinge. Gården hedder Andekærgård, og før Kurt Brusgård Poulsen tog sit første spadestik til staldprojektet, omfattede besætningen på Andekærgård kun 180 køer.

Nu er det tal ændret til 1.400 jerseykøer, og hele staldanlægget er i en størrelse langt over det sædvanlige med sine 20.200 kvadratmeter. Det gør stalden til Fyns største kvægstald, der har kostet 50 millioner kroner. Det normale antal køer i de danske kostalde er på omkring 160 køer, og for 50 år siden lå gennemsnittet på 9 køer.

Målene blev sat tilbage i sommeren 2016, hvor Kurt Brusgård Poulsen satte byggeriet i gang. I dag står staldanlægget klar, og det omfatter blandt andet en velfærdsstald til køerne på 3.400 kvadratmeter. 1000 af de 1400 køer står allerede nu i staldene, og snart kommer de sidste 400.

Ud over Fyns største kostald, ejer Kurt Brusgård Poulsen og hans familie også øen Siø, som blev købt tilbage i januar.

Hovedentreprenøren i projektet er Leif Pedersen fra Jejsing Trælastshandel og Bygningssnedkeri ApS:

- Tendensen fremover er store stalde, hvor mange køer er samlet på et sted, fortæller han til TV 2/Fyn

Og de store stalde er ikke ensbetydende med dårligere dyrevelfærd. Driftslederen i staldanlægget Rik Kool ser det derimod som en fordel, at antallet af køer er så højt.

- Det er et stort anlæg, og der er mange dyr at holde øje med, men vi kan virkelig mærke på sundheden, at den er væsentligt forbedret. På den måde har de 1000 køer det meget bedre end de 180 vi havde før.

En af grundene til den forbedrede dyrevelfærd er, at det er nemmere at dele køerne op alt efter hvor i deres liv de befinder sig. De gamle køer kan nemlig ofte lukke de unge ude, og det kan man undgå ved at opdele dem.

Biogasanlæg

Selvom byggeriet står færdigt, og køerne er klar til malkning, mangler der stadig et biogasanlæg, som Kurt Brusgård Poulsen venter på tilladelse til at opføre. Men selvom biogasanlægget mangler, åbner Andekærgård dørene op for alle interesserede og deres 45 leverandører torsdag eftermiddag.

Fyns største kostald Bygningsmassen er i alt på 20.200 kvadratmeter. Det svarer til 25 parcelhusgrunde

Der er fire sengestalde på i alt 12.600 kvadratmeter til 1.400 køer

I stalden er der en velfærdsafdeling, der skal forbedre forholdene for goldkøer og nykælvere

Stalden indeholder et malkecenter med malkekarrusel der kan malke 300 køer i timen

Ensilageplads på 10.000 kvadratmeter

