Forbrugerrådet: Fynsk firma formidler kviklån via ”manipulerende” portaler

Det går strygende for fynske Intelligent Banker. På virksomhedens trofæhylde finder man blandt andet fem Gazelle-priser samt en vækstpris fra Væksthus Syddanmark.

I midten af det hele står ejerne Torben Kopp Kristensen og Tommy Hummelmose, der er også kendt som konservativ byrådspolitiker i Odense. De to har drevet virksomheden siden dens start i 2009.

Tommy Hummelmose og Intelligent Banker Tommy Hummelmose stiftede sammen Torben Kopp Kristensen virksomheden i 2009.

Tommy Hummelmose er direktør og medejer, mens Torben Kopp Kristensen er administrerende direktør og ejer den resterende halvdel af virksomheden.

Intelligent Banker driver en lang række af portaler i seks lande, der sammenligner forbrugs- og kviklån.

Firmaet havde i 2017 en omsætning på 55,1 millioner kroner.

Flere end syv millioner brugere besøgte selskabets låneportaler i 2017.

I 2017 blev Tommy Hummelmose valgt ind i Odense byråd for Konservative.

I 2017 blev Tommy Hummelmose valgt ind i Odense byråd for Konservative.

I 2013 stillede han også op til Odense byråd. Der blev han valgt som første suppleant. Kilder: Årsrapport 2017 for Intelligent Banker, CVR, og TV 2/Fyns personprofil for Tommy Hummelmose

Men ifølge Forbrugerrådet Tænk er virksomhedens låneportaler både ”manipulerende” og "problematiske". Det siger seniorøkonom ved forbrugerorganisationen Morten Bruun Pedersen til TV 2 /Fyn.

- Når man går ind på en portal, er det for at finde det bedste og billigste produkt. Det er ikke dét, man bliver præsenteret for her, lyder det fra seniorøkonomen, da han bliver vist flere af de portaler, som den fynske virksomhed driver.

Intelligent Banker driver forbrugs- og kviklånsportaler i seks forskellige europæiske lande. På portalerne bliver brugere præsenteret for forskellige lånetilbud fra en række udbydere af forbrugs- og kviklån.

Intelligent Bankers portaler Capacredit og Taylor Finance, viser de samme lån øverst, da TV 2/Fyn forelægger dem for Morten Bruun Pedersen. I toppen af siderne ligger to lån fra henholdsvis Kvikto og Kassekrediten. Lånene bliver af Intelligant Banker præsenteret som "brugernes favorit", mens det andet hedder "Nyhed på Capacredit".

Begge lån har årlige omkostningsprocenter (ÅOP) på mere end 300 procent, hvilket er 6.000 gange højere end Nationalbankens udlånsrente.

- Der ligger noget manipulation i, at når man går ind på en hjemmeside for at finde det billigste lån så får man præsenteret det samme lån øverst ligegyldigt, hvilken hjemmeside man går ind på, forklarer seniorøkonomen.

Da TV 2/Fyn besøgte den odenseanske virksomhed i foråret 2018, fortalte Tommy Hummelmose blandt andet følgende:

- Vi hjælper forbrugeren til at få frit valg imellem de finansielle tjenester som banker og finansieringsselskaber stiller til rådighed. Det er den "intelligente bankmand", forklarede direktøren dengang.

Intelligent Banker havde vundet fire såkaldte Gazelle-priser fra Dagblødet Børsen, da TV 2/Fyn besøgte virksomheden i foråret 2018. Siden da er én Gazelle mere kommet til samt en vækstpris fra Væksthus Syddanmark.

Hvem driver portalen?

På flere af de danske portaler bliver det ikke oplyst, at Intelligent Banker driver siden. Hverken i bunden af siden eller under punktet "kontakt". Oplysninger om sidernes ejer finder man kun på DK Hostmaster, der en offentlig portal, som viser, hvem der står bag hjemmesider.

Sådan kan portalerne føres tilbage til Tommy Hummelmose og Torben Kopp Kristensen Intelligent Banker driver ifølge DK Hostmaster og CVR en række forbrugs- og kviklånsportaler fra .dk-domæner.

Enkelte .dk-portaler opereres gennem udenlandske virksomheder, der i sidste ende kan føres tilbage til Tommy Hummelmose og dermed Intelligent Banker.

Flere af portalerne har også svenske og norske pendanter. Disse er ifølge de nordiske svar på DK Hostmaster ejet af Torben Kopp Kristensen og den fynske erhversmand Kim Sundbæk Jensen. Se mere

Slår man eksempelvis Capacredit op fremgår det, at virksomheden Worsan ejer hjemmesiden. Denne virksomhed er ifølge CVR ejet af Tommy Hummelmose og Torben Kopp Kristensen.

Enkelte sider er også registreret igennem udenlandske virksomheder, der i sidste ende kan føres tilbage til Tommy Hummelmose. Det drejer sig om siderne Taylor Finance og Moore Credit, der ifølge det britiske virksomhedsregister tilhører Tommy Hummelmoses selskab.

Dertil kommer også Lavpris Lån og Fairbanker, som er ejet af en tysk virksomhed, der i sidste ende tilhører Intelligent Banker.

Det er ifølge Morten Bruun Pedersen fra Forbrugerrådet Tænk problematisk, at portalerne ikke skilter med deres ejermand.

- Jeg synes, at det er problematisk, at det er de samme folk, der står bag de her forskellige portaler. Det giver et falsk indtryk af, at hvis man kigger flere forskellige portaler igennem, så er man grundig. Men det er man i virkeligheden ikke, når det er den samme person eller firma, der styrer dem, siger seniorøkonomen.

På Intelligent Bankers hjemmeside fremgår det ikke, hvilke portaler virksomheden driver.

Formidler lån fra politianmeldt virksomhed

En aktindsigt fra Forbrugerombudsmanden viser, at mindst én af de virksomheder, som optræder på Intelligent Bankers portal er blevet politianmeldt for overtrædelse af markedsføringslovens vildledningsforbud samt markedsføringslovens kreditoplysningspligt.

Der er tale om virksomheden Ferratum Denmark ApS, som via blandt andet Intelligent Bankers portal Capacredit udbyder lån med årlige omkostninger i procent (ÅOP) på 142,22 procent.

Intelligent Bankers Capacredit rummer lån fra en virksomheden Ferratum, der har fået en politianmeldelse for overtrædelse af markedsføringsloven. Foto: Screendump fra Capacredit

Foruden lån fra Ferratum rummer portalen også udbyderen Turbolån, der lovligt tilbyder lån med ÅOP på mere end 750 procent.

På listen over lånevirksomheder finder man også fynske Leasy, der blandt andet yder lån igennem Leasy Minilån. Leasy er ejet igennem selskabet 3C Retail, der har hovedsæde i Odense. I sommeren 2018 gav Forbrugerombudsmanden den fynske koncern en indskærpelse til 3C Retail.

Forbrugerombudsmanden mener ikke, at 3C Retail kreditvurderer grundigt nok. Derfor har Forbrugerombudsmanden bedt 3C Retail erklære, at man vil ændre procedure.

3C Retail skriver til TV 2/Fyn:

- Vi har ikke underskrevet erklæringen, fordi det er en igangværende sag, hvor vi savner konkrete svar fra Forbrugerombudsmanden på, hvordan vi skal agere i forhold til den konkrete bestemmelse. Det har vi faktisk bedt om ved flere lejligheder i efteråret 2018, og vi har endnu ikke hørt endeligt fra Forbrugerombudsmanen. Vi er naturligvis klar til at underskrive, når det er fuldt oplyst og konkret, hvordan vi og andre udbydere skal agere.

Syv millioner kan ikke tage fejl

Intelligent Banker ønsker kun at svare skriftligt på spørgsmål fra TV 2/Fyn. Derfor har TV 2/Fyn sendt en mail til virksomheden med 20 spørgsmål. TV 2/Fyn har blandt andet spurgt ind til virksomhedens etiske retningslinjer, de låneudbydere, der optræder på portalerne samt de kritikpunkter, som Forbrugerrådet Tænk opstiller.

Tommy Hummelmose og Torben Kopp Kristensen ønsker alene at blive citeret for følgende:

- Mere end syv millioner mennesker i Europa sammenligner lån på Intelligent Bankers sammenligningstjenester. Vi er naturligvis forundrede over, at Forbrugerrådet i Danmark vælger at kommentere Intelligent Bankers sammenligningstjenester igennem medierne uden på noget tidspunkt at have henvendt sig til virksomheden, skriver virksomheden

Supplerende oplysninger:

Intelligent Banker tilbyder ikke længere lån fra Kvikto.

Forbrugerrådet Tænk var ikke bekendt med Tommy Hummelmoses og Torben Kopp Kristensens identiteter, da TV 2/Fyn præsenterede organisationen for portalerne.

TV 2/Fyn har tilbudt Tommy Hummelmose at gennemse råoptagelserne fra interviewet med Morten Bruun Pedersen fra Forbrugerrådet Tænk og til at svare på TV. Det har han ikke ønsket.