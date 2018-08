Fynsk robotfirma køber opfinder af verdens første robotsugekop

OnRobot køber iværksættervirksomheden Purple Robotics, der på blot ét år udviklet verdens første vakuumgriber til de såkaldte cobots, der er små robotter, som arbejder tæt sammen med mennesker.

OnRobot i Odense kan nu tilføje endnu et nyskabende produkt til listen.

Med købet af virksomheden Purple Robotics kan virksomheden nu levere verdens første dobbelte vakuumgriber.

Griberen vakte international opsigt i robotindustrien, da opfinderne præsenterede den på verdens største robotmesse, Automatica, i München i juni i år.

Så kan vi fokusere hundrede procent på at udvikle verdens fedeste robotprodukter. Sammen kan vi drive det vidt.

Lasse Kieffer, medstifter af Purple Robotics

Purple Robotics er stiftet af de tre danske "supernørder" Lasse Kieffer, Henrik Tillitz Hansen og Peter Nadolny Madsen, som alle har en fortid som produktudviklere i firmaet bag verdens første cobot, Universal Robots.

Denne ekspertise smelter OnRobot nu sammen med sin eksisterende udviklingsafdeling i hovedkontoret i Odense.

Læs også Fynske robotter får kapital: Gør klar til global ekspansion

Purple Robotics' administrerende direktør Lasse Kieffer glæder sig at flytte ind i OnRobots organisation med sine kolleger og til at fokusere hundrede procent på at udvikle.

- Det har været virkelig sjovt at opbygge en helt ny robotvirksomhed og skabe disruption på markedet for vakuumgribere med vores opfindelse. Det giver rigtig god mening og masser af synergi at gå sammen med OnRobot, som allerede har opbygget en stærk global salgsorganisation. Sammen kan vi drive det vidt, siger Lasse Kieffer.

Stor international interesse

Purple Robotics er nærmest blevet bestormet af interesserede forhandlere efter sin entre på markedet.

Allerede tre måneder efter vakuumgriberen stod klar, havde 40 forhandlere i 25 lande indgået en aftale med Purple Robotics om forhandling af den patenterede opfindelse.

Den dobbelte vakuumgriber kan nærmest give én robotarm to "hænder" og dermed muligheden for at håndtere flere emner samtidigt og løse flere opgaver i én bevægelse. En indbygget elektrisk pumpe i selve griberen gør, at brugerne hverken skal bekymre sig om slanger, trykluft og kabling som i traditionelle vakuumgriberløsninger.

Hurtigt og enkelt

I den globale industri er der brug for effektive og fleksible robotløsninger, der er helt enkle og hurtige at tage i brug. Det tager mindre end 30 minutter at montere Purple Robotics griber på en robot og sætte den i drift.

Vakuumgriberen kan skånsomt og effektivt håndtere emner af vidt forskellige størrelse, vægt, materiale og facon. Løfteevnen er 10 kilo, og robotgriberen er designet til at kunne bruges på en bred vifte af letvægtsrobotter fra alle robotproducenter.

Det skal være overskueligt at automatisere også små stykserier i en produktion. Ellers er robotteknologi ikke en god investering, siger OnRobots administrerende direktør, Enrico Krog Iversen.

Ifølge den administrerende direktør i OnRobot er det netop brugervenligheden, som tæller.

- Det skal være overskueligt at automatisere også små stykserier i en produktion. Ellers er robotteknologi ikke en god investering. Vi er overordentligt glade for nu at kunne tilbyde vores robot-forhandlere og integratorer vakuumgriberen, ligesom vi også glæder os over at kunne føje Purple Robotics topklasse-robotudviklere til vores udviklingsafdeling, siger Enrico Krog Iversen.

Opkøbet af Purple Robotics betyder, at vakuumgriberen vil blive præsenteret i USA for indkøbere af robotudstyr, når messen IMTS i Chicago løber af stablen 10.-15. september.

OnRobot har også netop fået endnu en stærk international investor om bord i ejerkredsen. Der er tale om den amerikanske venturefond Summit Partners.