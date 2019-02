Følg med live: Fynske skoleelever i quizfinale

Du kan følge liveudsendelsen fra klokken 12.30.

Otte hold er klar til at give den gas ved årets finale i Smart Parat Svar. Fra Fyn er "Stribbonitterne" fra Strib Skole i finalen som det eneste fynske hold.

Finalen foregår på Magasinet i Odense, og som noget nyt i år livestreames Smart Parat Svar-finalen på YouTube. Det gør det muligt for de klasser, der ikke gik hele vejen til finalen fortsat at være en del af finalen og spille en rolle.

Der vil være aktiviteter i kommentarsporet, hvor de klasser, der ikke er i finalen, kan skrive og både hjælpe og udfordre de dystende finalehold. Der vil være mulighed for at vinde bonuspræmier ude i klasserne for eksempelvis god digital dannelse.

Det giver anledning til at lære børnene om den gode tone på nettet, oplyser landets biblioteker, der står bag konkurrencen.

Stribbonitterne tror på sejr

Det hold, der skal repræsentere Fyn i finalen, er stribbonitterne fra Strib Skole.

- Jeg glæder mig til det. Jeg tror, det bliver en god oplevelse at se, hvor gode de andre hold er, og hvor gode vi er i forhold til dem, sagde Nikolaj Rønholt Jacobsen fra 6. c på Strib Skole efter sejren på Fyn.

Det deltagende fynske hold tror på en sejr i finalen. Da holdet dystede i den fynske finale og vandt, var de fulde af selvtillid.

- Vi går da hele vejen, sagde Nikolaj Rønholt Jacobsen.

De otte hold i finalen er: Bymarkskolen fra Hobro

Strib Skole fra Middelfart

Atheneskolen fra Gladsaxe

Fællesskolen Hammelev Sct. Severin fra Haderslev

Søndermarksskolen fra Rønne

Hvinningdal Skole fra Silkeborg

Skivehus Skole fra Skive

Landsgrav Friskole fra Slagelse Se mere

Smart Parat Svar

Smart Parat Svar er en landsdækkende læsequiz for børn i sjette klasse.

Quizzen er et samarbejde mellem Slots- og Kulturstyrelsen og landets børnebiblioteker, og formålet er at sætte fokus på læsning og læselyst.

Quizzen er en holdkonkurrence med fem deltagere fra hver klasse, der kan supplere hinanden og samarbejde om at finde de rigtige svar.