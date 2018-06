Fynske sommerhuspriser boomer

Friværdier i de store fynske byer bliver omsat til fritidsoaser ved Fyns kyster.

Det er ikke kun varmegraderne, der er helt i top for øjeblikket, det fynske sommerhusmarked er også rødglødende. Mens fremgangen i Region Syddanmark ligger på seks procent i den seneste måned og 15,6 procent for hele året, er de tilsvarende tal for Fyn hele 12 og 32 procent.

- Vi oplever god aktivitet på sommerhusene med stor efterspørgsel særligt fra Odense, hvor friværdierne bliver omsat til fritidshuse på Sydfyn og Langeland. Ændrede belåningsregler og generelt en større optimisme i vores del af regionen har trukket aktiviteten og priserne op, forklarer ejendomsmægler og indehaver af Home i Svendborg, Faaborg og Ringe om situationen i det sydfynske.

På Nordfyn er ejendomsmægler Henrik Christoffersen fra Home Nordfyn enig.

- Aktuelt handler det om, at det er kommet lidt på mode igen at få et lille fristed, og eftersom at folk har fået flere penge mellem hænderne, friværdierne er steget og renten fortsat er så lav, som den er, så har folk fået lyst til at købe fritidshuse, siger Henrik Christoffersen og fortsætter:

- Huse med havudsigt er i høj kurs og sælges ret hurtigt, men også de billigere sommerhuse lidt oppe i rækkerne er der købere til. Det ses blandt andet ved, at udbuddet af fritidshuse er meget lavt.

Home understreger, at selvom tallene skal tages med en vis forsigtighed, er der tale om en relativ stor stigning, og at de sætter en stor streg under tendensen. Det er gået frem med interessen og priserne på sommerhus på Fyn.