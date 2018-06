Haarder og Jensen på Folkemødet: - For få politikere tør være sjove

Selvom de er politiske modstandere, samler humoren Bertel Haarder (V) og Mogens Jensen (A). Politik kan godt være sjovt, fortalte de fra TV 2-regionernes scene på Folkemødet.

- Nu skal du ikke afsløre det hele!

Bertel Haarder (V) og Mogens Jensen (S) er i godt humør, da de indtager TV 2-regionernes scene på årets Folkemøde på Bornholm.

Emnet er faldet på et revyindslag, der indgår i den årlige revy på Christiansborg. Her skal Mogens Jensen gøre sig som prins Henrik, men på scenen er Bertel Haarder ved at afsløre plottet.

- Jeg kan mærke, det er dig, der skal skrive teksten, griner Mogens Jensen, der desuden havde mange rosende ord til Bertel Haarders lejlighedssange.

Regionernes scene på Folkemødet er dedikeret til at sætte fokus på forskelle - og ligheder - mellem landsdelene i Danmark.

Det sker blandt andet med et humor-akademi, som de to politikere er en del af.

Selvironi er altid bedst

Haarder og Jensen er kendte for at sprede god stemning og samle folk på tværs af partier gennem humor.

De mener begge, at selvironi er det bedste greb.

- Når vi for eksempel har revy, er det ikke sjovt, hvis jeg stiller mig op og siger en masse ting om oppositionen, forklarer Bertel Haarder.

- Så er det meget sjovere, hvis jeg først og fremmest laver sjov med Lars Løkke, ministrene og mig selv.

- Og Donald Trump, tilføjer Mogens Jensen.

Ifølge Bertel Haarder kan humor derimod være en fordel, når der senere skal forhandles politik og samarbejdes.

- Kan man få folk til at grine i stedet for at være sure på hinanden, så hjælper det altid, sagde Bertel Haarder.

Er politik for kedeligt?

Til spørgsmålet om hvorvidt dansk politik var for kedeligt, var der delte meninger.

- Det er jo fuldstændig ligesom med vores kirker, sagde Bertel Haarder og fortsatte:

- Det skal være kedeligt! Det er obligatorisk. Det står i forretningsordenen.

I følge Mogens Jensen kan der godt være for langt mellem politikere, der tør underholde.

- De folk, der går op og tør bruge sig selv og humoren, dem er der for få af. Men det kommer ind en gang i mellem, svarede Mogens Jensen.

Se video: Haarder og Jensen fortæller om humor på Christiansborg på TV 2-regionernes humorscene her: