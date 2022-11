Flygtet fra krig: Anastasia er én af flere hundrede ukrainere i job på Fyn

Det overrasker ikke Jytte Reinholdt, direktør i Fynsk Erhverv.

- Vi ser generelt, at der er flere jobåbninger i omegnskommunerne. Derfor kan det være svært for Odense, forklarer hun.



Det er dog ikke en undskyldning, direktøren for Fynsk Erhverv mener, at Odense og andre kommuner længere nede af listen kan hvile sig på.

- De skal tæt på virksomhederne og spille ukrainerne med ind i puljen. Med de succesrater, vi kan se i de fynske kommuner, er der plads til forbedring, konstaterer Jytte Reinholdt.



Christoffer Lilleholt (V), rådmand for Beskæftigelse i Odense, er klar over, at der skal strammes op på indsatsen.

- Vi skal gøre det bedre. Der er ingen undskyldning. Vi har sat turbo på indsatsen.

Hvad vil du gøre for at løse det her problem?

- Vi sætter ekstra medarbejdere af til at komme tættere på ukrainerne for at finde ud af, hvor vi kan sætte stikkene i. Hvor kan vi gøre det bedre, siger Christoffer Lilleholt.

Det handler blandt andet om at skubbe på med undervisning i dansk og i engelsk.

I Middelfart er det lykkedes at få næsten tre ud af fire arbejdsparate flygtninge i arbejde.

Det handler især om, at kommunen har et godt og tæt samarbejde med virksomheder i lokalområdet i en tid, hvor der også lokalt er efterspørgsel på arbejdskraft.

- De forhold og så særloven har været afgørende for den succes, siger Jeanette Johansen, arbejdsmarkedschef i Middelfart.

Hun peger også på, at det er afgørende for, at ukrainerne hurtigt får en følelse af, at de kan mestre livet selv.

- De får en oplevelse af, at de kan klare sig selv. Og de får et netværk på arbejdspladsen, der kan hjælpe dem med at finde svar på de spørgsmål, de opstår, når de lander i kommunen, uddyber Jeannette Johansen.

Næste skridt - en uddannelse

Tilbage i Storms Pakhus er der glæde over at være en af dem, der nu er i arbejde. Der er også blevet plads til at drømme om mere.

- Jeg vil gerne studere og finde et rigtigt job. Det er mit mål nu, siger Anastasia Sevriukova.



I foråret begynder hun sine studier på VUC.

Blandt de flere end 2.000 ukrainere på Fyn er også Natalia Korenyuk. Hun flygtede med sine børn, mens hendes mand blev i Ukraine.