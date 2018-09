Henrik fik gylletank i baghaven: - Vi vil have den flyttet

Søndag aften var beboere i Gerskov og Hessum i Nordfyns Kommune samlet for at snakke om, hvad de skal gøre med den ulovligt placeret gylletank i deres baghave.

- Det er jo op til kommunens samvittighed, om man bare vil se i gennem fingrene med, at folk ikke opfylder de lovkrav, som de egentlig har sendt ind i deres ansøgning, siger Henrik Hansen, der er nabo til gylletanken i Gerskov.

Jeg kan ikke andet end at tolke det, som en form for ligegyldighed over for lovgivningen, som den nu er. Henrik Hansen, nabo til gylletank i Gerskov

I begyndelsen af august fandt beboerne ud af, at arbejdet med at opføre en stor gylletank var gået i gang, uden at de var blevet informeret om det.

Nu skal naboerne høres

Socialdemokraterne i kommunens Teknik- og Miljøudvalg havde derfor bedt om at få sagen på udvalgets møde i onsdags. På udvalgsmødet kom det så frem, at gylletanken er placeret for tæt ved naboens skel og for tæt ved et vandløb.

Bygherren har søgt kommunen om dispensation for afstandskravet, men kommunen har i stedet valgt, at sagen skal gå helt om, hvor naboerne for første gang skal høres.

- Vi vil presse på om, at den ikke ligger der, hvor den skal. Om vi kan få flyttet den, det må tiden vise, siger Henrik Hansen søndag aften.

Det ville have været rart, hvis man inden, man gik i gang med at bygge den, havde sagt til os, at den her gylletank kom til at ligge tre meter tættere på jeres skel, end der egentlig var påtænkt. Henrik Hansen, nabo til gylletank i Gerskov

- Det havde været rart med naboorientering

Drømmescenariet er for gylletankens ti naboer, at de kan få flyttet den hen til en ejendom, der hører under gården, som vil have gylletanken.

Men for Henrik Hansen handler det egentlig også bare om, at det kunne have været rart lige at blive informeret omkring planerne. Gylletanken ligger faktisk tre meter for tæt på hans skel.

- Det ville have været rart, hvis man inden, man gik i gang med at bygge den, havde sagt til os, at den her gylletank kom til at ligge tre meter tættere på jeres skel, end der egentlig var påtænkt. Så havde vi jo ligesom kunne forholde os til det på det tidspunkt i stedet for, at man kommer efter, man har opført den og siger: "Hov, den ligger vidst tre meter tættere på, end vi havde regnet med", siger han.

Er naboernes mening ligegyldig?

Hvis det ender med, at kommunen alligevel beslutter sig for, at gylletanken skal have dispensation for at ligge, hvor den gør, så falder det bestemt ikke i god jord hos naboerne.

- Jeg kan ikke andet end at tolke det, som en form for ligegyldighed over for lovgivningen, som den nu er, siger Henrik Hansen.

Se hele interviewet med Henrik Hansen her under:

