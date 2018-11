Julehjælp: Her kan du også søge

Julen kan være en hård tid at gå i møde, hvis man har en stram økonomi, og flere organisationer tilbyder også julehjælp til trængte familier.

Måske har du hørt om Dansk Røde Kors, Dansk Folkehjælp eller Frelsens Hærs julehjælp, men der er også andre, der giver en økonomisk håndsrækning til værdigt trængende familier.

Frimurerlogerne på Fyn står klar med en håndsrækning til dem, der har brug for hjælp til at komme igennem julen i Assens, Bogense, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Odense.

- En stor del af den frimureriske tankegang er at hjælpe andre og i særdeleshed medmennesker i nød eller svære situationer. Vi ved, at der er mange, som er kommet i klemme af den ene eller anden årsag, og vi håber derfor at kunne hjælpe så mange fynboer som muligt til at få en dejlig jul, siger frimurer Finn Hetebrügge, der er formand for Juleuddelingen af 1967.

100 ekstra godteposer på 20 kilo

Sidste år uddelte frimurerne 325 poser á 20 kilo, der indeholder alt det, der skal til for at lave en ordentlig julemiddag for seks-otte personer.

- Det er en komplet pose, der har alt, hvad man skal bruge, og så får man udleveret en bon, man kan scanne i Fakta, hvor man gratis får udleveret en hel svinekam og et kilo medister, så vi ikke skal have kødet liggende hos os, siger Finn Hetebrügge og tilføjer:

- Vi er i den heldige situation, at vi har fået en ekstra donation, der betyder, at vi i år kan uddele 100 ekstra poser. Altså 425 poser.

Fristen for at ansøge om julehjælp hos frimurerne er af samme grund rykket til den 2. december, og man kan søge om hjælp her.

Der er også gaver til børn op til 13 år, hvis de er med, når julehjælpen skal afhentes.

