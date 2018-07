Intet udbytte i ti år: Fynsk aktiesalg kan blive en udfordring

Faldende aktiekurs i Totalbanken og ingen udsigt til udbytte kan blive en udfordring ved aktiesalg på 100 millioner kroner.

Totalbankens udmelding om en aktieemission på 100 millioner kroner kan blive en udfordring for banken.

Banken har ikke udbetalt udbytte til aktionærerne siden 2007-2008, og kursen på aktien er det seneste år faldet fra kurs 72 til under 50.

Bankdirektør Ivan Sløk stiller heller ikke aktionærerne udbytte i udsigt til næste år.

Der forventes ikke udbyttebetaling i 2019, idet det jo ikke giver mening først at bede aktionærerne om yderligere penge, og så efterfølgende udbetale disse som udbytte Ivan Sløk

- De seneste år er kravene til kapital i den finansielle sektor steget ganske betydeligt sammenholdt med, at Totalbanken har været i den situation, at det har været fornuftigt at bruge bankens overskud til afvikling af fremmedfinansiering.

- Derfor har der gennem en årrække ikke været udbetalt udbytte. Hvis den ønskede kapitalforhøjelse gennemføres, så vil bankens situation være væsentlig bedre, og der bør fremadrettet være mulighed for, at bestyrelsen kan beslutte at udbetale udbytte, siger Ivan Sløk til TV 2/Fyn.

- Der forventes ikke udbyttebetaling i 2019, idet det jo ikke giver mening først at bede aktionærerne om yderligere penge, og så efterfølgende udbetale disse som udbytte, siger Ivan Sløk.

Alligevel håber banken at kunne sælge for 90-100 millioner kroner nye aktier.

Aktierne vil blive udbudt til favørpris - altså under børskursen.

Læs også Totalbanken: Aarup-bank vil sælge aktier for 100 millioner

I lav kurs

Totalbankens aktier har i en årrække været prissat meget lavt på fondsbørsen.

Den såkaldte kurs/indre værdi var på 0,49 i 2017-regnskabet. Det vil sige, at kursen kun afspejlede det halve af bankens værdi målt i form af egenkapital.

Den seneste kapitaludvidelse i Totalbanken blev gennemført i 2012, da det lykkedes banken at tegne nye aktier for 28 millioner kroner og kapitalbeviser til et afkast på 9,25 procent for 30 millioner kroner.

Aktieemissionen skal vedtages på en generalforsamling den 22. august i år.

Læs også Forsker: Fynsk bank landets mest usikre