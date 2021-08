Klimaforandringer: Fynske kommuner skal bruge milliarder på kystsikring

Staten må tage en del af regningen

Regningen for kystsikringen er så stor, at flere fynske borgmestre opfordrer til, at staten også kommer på banen og tager medansvar for at sikre mod oversvømmelser.

I Nordfyns Kommune lyder et løseligt overslag på udgifter til kystsikring, at det vil koste omkring 200 millioner kroner. Den regning mener borgmester Morten Andersen (V), at staten skal være med til at betale.

- Hvis det er en ren kommunal opgave, så vil vi ikke også have penge til at renovere skoler, plejehjem eller børnehaver. Så staten må på banen og tage medansvar for kystsikringen, siger Morten Andersen.

Ifølge den nordfynske borgmester er kystsikringen en fælles opgave for hele landet, så man ikke lader nogen i stikken.

- Det er en fælles opgave, som skal løses fælles, så vi ikke lader nogle borgere på - bogstaveligt talt - dybt vand, siger Morten Andersen.

Tilfældigt hvor oversvømmelser rammer

I Odense Kommune er der også planer for kystsikring, som skal sikre mod nuværende og fremtidige oversvømmelser. Kommunen har tre planer for sikring mod oversvømmelser fra Odense Fjord. De tre modeller spænder i pris fra 100 millioner kroner til omkring en milliard. Mest realistisk er en model til 250 millioner kroner, vurderer by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt. Og den regning mener Christoffer Lilleholt, at staten skal være med til at betale.

- Vi skal sikre, at staten er med til at tage sig af de her meget store regninger, som rammer tilfældigt rundt omkring i landet. Det her rammer jo ikke kun dem der bor i første række til vandet, det rammer også helt almindelige borgere, som ikke var opmærksom på, det her problem for år tilbage, siger Christoffer Lilleholt.

Miljøministeren: Vi har en plan

På Christiansborg erkender miljøminister Lea Wermelin (S), at der ligger en stor regning til kystsikring og venter.

- I første omgang er ansvarsfordelingen sådan, at det i dag er kommunerne og grundejerne, som skal klimatilpasse. Men nu har vi sat gang i en national klimatilpasningsplan, hvor vi også kommer til at kigge på spørgsmålet om finansiering, siger miljøminister Lea Wermelin.