Masser af byger og risiko for torden på Fyn

- Det bliver en dag med byger, der kommer og går, og ikke så meget sol. Det er kun sporadisk sol, der kommer ned mellem bygerne, siger Lone Seir fra TV 2 Vejret.

- Der er også risiko for, at nogle af bygerne kan blive med torden i løbet af dagen. Jo varmere det bliver, jo større er risikoen for torden. I løbet af eftermiddagen kan vi komme op i nærheden af 20 grader, forklarer hun.

Ifølge TV 2 Vejret er der risiko for skybrud i store dele af landet. For Fyn gælder det primært den vestlige del af øen mellem klokken 08 og 16.