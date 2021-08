Oftere ekstreme vejrforhold i fremtiden: Fynbo er hovedforfatter på dyster ny klimarapport

- Klimaet er et internationalt problem, men nationalt løser vi ikke det her problem, hvis vi ikke får kommunerne, regionerne og borgerne i spil. Derfor er det så vigtigt, at den nye viden kommer frem til borgerne, så de får en forståelse for, hvad der skal ske, siger Sebastian Mernild.



Nyt klimacenter på SDU

På SDU vil man bidrage til at finde løsninger på klimakrisen ved at lave et tværfagligt klimacenter. Et klimacenter som på tværs af forskellige fag skal finde løsninger på klimaudfordringerne.

- Vi vil etablere et tværfagligt klimacenter, hvor meningen er, at man tænker på tværs af fagdiscipliner. Det er nemlig nødvendigt for at forstå udfordringerne og løsningerne teknologisk og adfærdsmæssigt, at vi tænker på tværs, siger Sebastian Mernild.