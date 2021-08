Plads til alle idrætsgrene: Ny fynsk elitesportefterskole er i gang

- Jeg synes, at det er megafedt, at min skole ikke skal stoppe min træning, og at jeg kan komme til hver træning hver dag, siger Mathilde Melchior Mayr Quistgaard, der er fra Silkeborg og dyrker kunstskøjteløb



Skolen har en ganske særlig profil, hvor eleverne kan dyrke deres sport uden for skolens grund i flere end 30 foreninger, som skolen samarbejder med.

På den måde kan eleverne have fuld fokus på deres sport og dyrke den seriøst i mange timer om ugen.

- Det er et forsøg på at lave en nye slags efterskole. Der er rigtig mange unge, der er vildt dedikerede til deres sportsgren, og der har indtil nu ikke haft nogle muligheder for at kombinere sport og efterskole, fordi de vil bruge så meget tid på deres sport, fortæller forstander Thorsten Matthiesen, Efterskolen Sports Academy Denmark i Odense.

I skolens nærområde findes der både fodboldstadion, sportshal, skøjtehal, atletikstadion og minigolfbane. Men skolen samarbejder ikke bare med store idrætsgrene som fodbold, badminton eller håndbold. Det er også de smallere sportsgrene som bueskydning, billard, basketball eller bowling.