Banebrydende opfindelse: Knuds produkt kan potentielt opbevare atomaffald

I ti år har 68-årige Knud Møller Jensen fra Søndersø på Nordfyn arbejdet på en opfindelse, som skal gøre vores opbevaring af giftigt materiale, og måske også atomaffald, langt bedre og sikrere, end den er i dag.

- Jeg tror ikke, at nogen mennesker er interesseret i at forgifte vores jord, men de aner ikke, hvor de skal gøre af det. Der er jo ingen løsninger. Der er ingen, der arbejder med det, og det synes jeg er skuffende, siger han.

Derfor måtte Knud Møller Jensen selv opfinde en løsning på problemet, og det har han gjort nu. Opfindelsen kalder han for “X’eren”, og det er et kemisk produkt med en enorm modstandsdygtighed.

Penge ikke en motivation

Den skal fungere som et beskyttende lag mellem de to metaltønder, hvor giften opbevares. Hvis metallet går i stykker, sikrer “X’eren”, at det giftige affald ikke siver ud i jorden.

- Hvis det var sket ude i virkelighedens verden, så ville giften rende ud, når metallet er væk. Det vil sige, at tromlen godt kan ruste væk, men “X’eren” vil altid stå tilbage. Den beskytter giften, så den ikke kommer ud, selvom emballagen ruster op, siger Knud Møller Jensen til TV 2/Fyn.

Selvom der potentielt kan være store penge at tjene på opfindelsen, så har det aldrig været motivationen for Knud Møller Jensen.

- Det er kun for miljøet og menneskers skyld, at jeg har gjort det her. Og fordi jeg kan lide det, og fordi jeg synes, det er spændende at løse, siger han.

Mangler en investor

Knud Møller Jensen har selv testet opfindelsen flere gange - blandt andet ved at lade en tønde falde fra 50 meters højde. Andre tønder har han ladet ætse op, men “X’eren” holder indtil videre.

Men hvis “X’eren” skal blive andet end bare en opfindelse på et værksted i Søndersø, skal Knud Møller Jensen have en partner i foretagendet. Det er indtil videre ikke lykkedes at finde, men opfinderen er fortrøstningsfuld.

- Jeg håber, at vi kan finde nogle samarbejdspartnere. Nogle store internationale firmaer, som kan få det ud i verden, siger han.