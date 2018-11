KOL-projekt halverer indlæggelser

I 2016 igangsatte Middelfart Kommune et projekt, som har haft fokus på at opspore og hjælpe borgere med lungesygdommen KOL så tidligt som muligt i sygdomsforløbet.

Projektet betyder, at på blot to år er antallet af indlæggelser og genindlæggelser af KOL-patienter blevet halveret.

- Vi ved, at mange borgere med KOL faktisk ikke er klar over, at de er syge, og at mange derfor kommer sent i gang med behandlingen. Det er med til at give dårligere livskvalitet og flere indlæggelser. Derfor kan vi vinde rigtig meget ved at hjælpe vores borgere med KOL tidligere i forløbet, og det er vi lykkedes med, forklarer borgmester Johannes Lundsfryd Jensen (S).

Bedre livskvalitet

De gode resultater skyldes flere forskellige nyskabelser i KOL-projektet.

- Vi har for eksempel lagt mange kræfter i det forebyggende arbejde og blandt andet valgt at undervise alt vores plejepersonale i KOL, så de bliver bedre til at handle på tidlige symptomer hos borgerne, forklarer formand for Social- og Sundhedsudvalget, Kaj Johansen (A).

En anden nyskabelse er et såkaldt KOL-kit, som borgerne kan låne af kommunen. Med kittet er borgeren selv i stand at holde øje med iltmætningen i blodet, temperatur og lungefunktion. Det gør, at komplikationer kan opdages tidligere.

Målingerne registreres på en tilhørende tablet, hvor supplerende spørgsmål guider borgeren til, om der er behov for at kontakte egen læge, sygeplejersken eller akutteamet ved enten at vise en grøn, gul eller rød farve.

Samtidig er der gennemført en målrettet indsats med at følge hurtigt op på borgere, der bliver udskrevet fra sygehuset.

Her hjælper en KOL-sygeplejerske med at få medicineringen godt i gang og med andre tiltag, der kan forhindre forværring af sygdommen.

- I den borgernære indsats har vi haft fokus på at inddrage de berørte borgere og deres pårørende. Vi oplever nemlig, at et øget medansvar for egen sundhed virkelig rykker ved motivationen for at håndtere sygdommen bedst muligt. Det ser vi effekten af nu, hvor flere borgere og pårørende kommer langt mere på banen og bliver aktive medspillere. Det giver øget fokus på fastholde livskvaliteten på trods af KOL, forklarer KOL-sygeplejerske Kirsten Møller.

Tiltagene i projektet bliver nu implementeret i den daglige drift på området, og det bliver undersøgt om erfaringerne fra KOL-projektet kan bruges til at hjælpe borgere med andre sygdomme.

