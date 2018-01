Kulturfolk: Det må du ikke gå glip af

”Bertolt Brechts Svendborgdigte” og "Catch Me If You Can" er de to kulturtilbud, som Harald Haugaard og Jesper Vognsgaard anbefaler.

De to gæster i TV 2/Fyns magasin-program "Kulturambassadørerne" fredag aften var enige, da de skulle afslutte denne uges magasin med en anbefaling til seerne. Både folkemusikeren og violinisten Harald Haugaard og Jesper Vognsgaard, der er chef for det lokale kommunale kulturhus i Odense, Kulturmaskinen, anbefalede, at folk tog en tur i teatret. Harald Haugaard anbefalede Odense Teaters opsætning af musical-klassikeren "Catch Me If You Can". Og den skal man se blandt andet fordi det er det kritikerroste odenseanske band Tiptoe Bigband, som lever musikken: - Det er et af Danmarks mest velspillende, vel-swingende orkestre, argumenterede Harald Haugaard. Jesper Vognsgaard anbefalede at udnytte muligheden for at se eller gense succesforestillingen ”Bertolt Brechts Svendborgdigte” på Baggårdteatret i Svendborg med blandt andre Søren Huus som musiker og skuespiller. Læs også Nyt navn til Tinderbox: Lust for Life i Tusindårsskoven - Jeg så den sidste år flere gange. Det er en fantastisk forestilling, som rører ved en masse modsætninger og kontraster. Og så er der fantastisk god musik, sagde Jesper Vognsgaard. Forestilling på vinyl Netop den anbefaling er TV 2/Fyns kulturredaktør Martin Mulvad enig i. Han blander sig nemlig også i anbefalingerne, men går et skridt længere med ”Bertolt Brechts Svendborgdigte”. Martin Mulvad anbefaler ikke kun at se forestillingen, men også at købe forestillingen på vinyl. Baggårdteatret har besluttet sig for at udgive sangene som grammofonplade, og som Martin Mulvad siger, så "er teaterforestillingen god, musikken er god og selve idéen bag projektet er god".