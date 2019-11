Flere ældre får influenzavaccine: - Man kommer nemmere gennem vinteren

- Jeg har gjort det i cirka 15 år. Jeg synes, man kommer nemmere gennem vinteren.

Sådan siger Kirsten Holst om den vaccine mod influenza, hun igen i år har fået.

Fra 1. november i år og frem til 15. januar 2020 får hun sammen med alle andre danskere over 65 år tilbuddet om at få en gratis influenzavaccine.

Samme tilbud får en række andre risikogrupper. For eksempel personer med kroniske sygdomme og gravide, der er mere end tre måneder inde i deres graviditet.

Stigning i antallet af vaccinerede

Kirsten Holst valgte at få vaccinen efter flere år, hvor hun skrantede i influenzasæsonen.

- Jeg havde nogle vintre, hvor jeg følte mig så dårlig hele tiden. Så var der en, der anbefalede mig det her, så tænkte jeg: Det kan jeg prøve. Og så er jeg blevet det siden, siger hun til TV 2/Fyn.

Og hun står ikke alene med sit valg. 52 procent af fynboerne over 65 år valgte sidste år at tage imod tilbuddet. Det er en stigning på seks procentpoint siden 2014.

Årsagen til, at netop ældre får tilbuddet, er, at man ikke står så godt imod vinterens strabadser, når man kommer op i årene, forklarer Bolette Søborg, der er overlæge i Sundhedsstyrelsen.

- Det er, fordi de har et immunforsvar, der ikke er helt lige så godt som hos unge og friske. Derfor - hvis de bliver ramt af influenza - kan de blive alvorligt syge. Her mener vi for eksempel at blive indlagt, og i værste fald kan der være dødsfald, siger hun.

Folk i kø fra morgenstunden

Man kan få vaccinationen hos sin praktiserende læge, på en vaccinationsklinik eller på en lang række apoteker.

Apoteket Ørnen i Odense er et af de steder, der tilbyder vaccination, og ifølge apoteker Kirsten Bjørk er der mange, der gør brug af tilbuddet.

- De stod her allerede klokken ni i morges, og vi var to personer, der kørte det lidt på samlebånd, var jeg ved at sige. Vi havde rigtig mange inde, så det var dejligt, siger hun.

Ifølge Bolette Søborg er der ikke nogen grund til at bekymre sig om bivirkninger ved vaccinen.

- Influenzavaccinen er en sikker vaccine, så der er ikke nogen grund til at bekymre sig om bivirkninger ved vaccinen. Og man kan ikke få influenzasymptomer af vaccinationen, siger hun.

Derfor ser Kirsten Holst heller ikke nogen grund til at lade være med at blive vaccineret.

- Jeg synes, man skal passe på sig selv, hvis man har muligheden for det, siger hun.