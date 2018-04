Minimaraton for de mindste: Hundredvis af små børn løber

Småbørnene i Middelfart Kommune vil ikke stå tilbage for de voksne. Som optakt til Lillebælt Halvmarathon løber de for sjette år i træk deres eget motionsløb.

Royal Run, Route 66 og Lillebælt Halvmarathon. De voksne løber til arrangementer rundt omkring på hele Fyn. I Middelfart vil de mindste også være med.

120 førskolebørn løb mandag formiddag et lille motionsløb, hvor arrangørerne fra Middelfart Kultur og Bibliotek forsøger at få det til at minde om de voksnes løb.

- Vi prøver at gøre sådan, at når de kommer i mål, så får børnene lidt frugt og lidt vand. De får også løbenumre på, så det virker som et rigtigt løb, fortæller børnebibliotekar, Mette Geisler Olsen, der er en af arrangørerne bag løbet.

Hundredvis af børn

Miniløbet startede for seks år siden som en optakt til Lillebælt Halvmarathon. Hundredvis af børn har de senere år været med i et af løbene, hvor der udover mandag i Ejby også løbes tirsdag i Nørre Aaby og onsdag i Middelfart.

- Vi ville lave noget for de små, så de også følte, at de kunne løbe og dyrke noget motion. Nogle af børnene bliver kørt rundt i barnevogne, nogle skal bare holdes i hånden, og nogle kan løbe selv, siger Mette Geisler Olsen.

Det er også tilladt at tage sin mor, far eller bedsteforældre med rundt på ruten. Mette Geisler Olsen regner med at omkring 400 børn i år kommer igennem de tre løb.

