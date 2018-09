Minister om nyt anlæg: Borgerne kommer til at hænge på millionregning

Er det kommunens opgave at lave et forbrændingsanlæg til madaffald eller er det en privat opgave?

Det er Odenses politikere meget uenige om.

På den ene side står de røde partier fra Socialdemokratiet, Radikale, SF og Enhedslisten, som mener, at Odense Kommune skal bruge 59 millioner kroner på det nye forbrændingsanlæg - et såkaldt pulpe-anlæg.

- Når vi skal forpulpe noget og sende det videre til biogas, så synes vi, det er vigtigt, at vi gør det så effektivt og billigt som muligt for forbrugerne. Og den fælleskommunale løsning er den billigste for forbrugerne, forklarer Brian Skov Nielsen fra Enhedslisten.

På den anden side er Venstre og Konservative, som ikke vil bruge kommunens penge på projektet. De vil i stedet sende opgaven i udbud.

- For mig at se får vi både den bedste kvalitetsløsning, den billigste pris og en fremtidssikring ved at prøve det af i markedet, fortæller By- og Kulturrådmand Jane Jegind.

Et flertal i økonomiudvalget i Odense Kommune havde ellers besluttet at etablere et offentligt ejet forbrændingsanlæg. Men det blokerede Søren Windell fra Konservative og Jane Jegind fra Venstre.

Pulpe-anlæg Sagen drejer sig om et såkalt pulpe-anlæg, der kan forbrænde madaffald fra alle fynske kommuner - bortset fra Middelfart og Ærø.

Anlægget vil koste 59 millioner kroner. Se mere

Nu har sagen også fanget ministerens opmærksomhed. Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) kritiserer også beslutningen.

- Det er ikke nogen kommunal opgave. Der er meget stor risiko for, at kommunen her risikerer at gå ind i en investering, hvor skatteborgerne kommer til at hænge på en kæmpe millionregning. Denne her opgave er en privat opgave, siger Lars Chr. Lilleholt (V).

Ny lovgivning på vej

Ifølge en forsyningsstrategi, som regeringen har fremlagt i Folketinget, og som er under forhandling, bliver forbrændingsanlæg i fremtiden alene en privat opgave.

- Dermed risikerer kommunen jo at fejlinvestere millioner af kroner, fortæller Energi-, forsynings- og klimaministeren.

Et af argumenterne fra Odense byråd er dog, at man vil sikre, at selve forarbejdningen foregår på Fyn og ikke på Sjælland eller i udlandet. Men det mener Lars Chr. Lilleholt ikke er det afgørende i sagen.

- Det afgørende må være, at denne her opgave bliver løst så billigt som muligt. Der er private virksomheder, som løser denne her opgave. Jeg synes, kommunerne skal holde sig til at drive kommunal virksomhed og ikke privat virksomhed, som Odense Kommune er på vej til her, forklarer Lars Chr, Lilleholt (V).

Jane Jegind fra Venstre er glad for partikollegaens opbakning.

- Det siger mig kun, at det er korrekt, at vi skal ud og have involveret private i at løfte den her opgave bedst og billigst muligt, siger Jane Jegind.

Enhedslistens Brian Skov Nielsen forsikrer dog de odenseanske borgere om, at kommunen ikke går i gang med noget uden at være sikker på, at projektet kan gennemføres.

- Vi sætter altså ikke nogen spade i jorden endnu. Tværtimod. Vi undersøger. Og såfremt der er lovgivning på vej, der går den stik modsatte retning, så begynder vi jo ikke at bygge, før det er afklaret, fortæller Brian Skov Nielsen (Ø).

Forslaget om at etablere et offentligt forbrændingsanlæg til madaffald fra de fynske kommuner, kommer fra Odense Renovation, der er ejet af Odense Kommune.

Men forslaget møder ikke kun kritik fra blå blok. Også Dansk Erhverv vil hellere se en udbudsrunde.

- Odense Renovation kan jo selv byde på opgaven. Og skulle det vise sig at være bedst til at håndtere det organiske materiale, så er det jo dem, der skal varetage opgaven. Men det ved vi jo reelt ikke endnu, forklarer Morten Jung, der er markedschef i Dansk Erhverv.

Dermed blander ministeren sig i en sag, der i øjeblikket splitter rød og blå blok i Odense.