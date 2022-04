håndgranat fundet i odense å

- Det er ikke verificeret, at der er tale om en håndgranat, siger vagtchef hos Fyns Politi Bjarne Tykgaard ved 18.45-tiden.

Siden er det bekræftet, at granaten er en britisk Mills-granat - også kaldet "ananas-håndgranaten".

Det er en gruppe magnetfiskere, der har fået håndgranaten på krogen i Odense Å. Magnetfiskere søger efter magnetiske objekter, som folk har tabt eller smidt i vandet.

Folk skal holde sig væk

Klokken 16.47 kontaktede fiskerne Fyns Politi, der har sendt en patruljevogn til området for at sikre, at ingen kommer til skade.

- Den ligger nede i vandet igen, siger Bjarne Tykgaard om den fundne genstand.