Nye flasker i Rynkeby: Nu får du snart pant for din juiceflaske

Fra 1. november bliver det muligt at få pant for 52 millioner saft og juiceflasker. Det sparer miljøet for 6.000 ton emballage, oplyser Miljøministeriet.

Det svarer til cirka 275 læs fyldte lastbiler med pant fra Dansk Retursystem - om året.

For Rynkeby Foods får det nye system stor betydning for emballagen. Den fynske virksomhed har dog forberedt sig igennem længere tid.

Læs også Tømte containere for dåser og flasker: Løb med tusindvis af kroner i pant

Fremover skal den fynske virksomhed håndtere fire forskellige pantsystemer, når de fylder juice og saft på flasker. For eksempel er pantsystemet forskelligt i Danmark og Sverige.

Generelt er er den fynske virksomhed dog positiv overfor det nye pantsystemt, selv om produktionsdirektør Jens Termansen ikke mener, at saft, juicekartoner og flasker er den emballage, der flyder mest i naturen.

Om den nye pantordning Fakta: • Pant- og retursystemet udvides 1. november 2019 til også at omfatte juice- og saftprodukter i emballager af plastik, glas og metal. • Pant på juice- og saftflasker indfases løbende fra 1. november 2019, fordi detailhandlen skal have tid til at sælge eksisterende lager, flaskeautomaterne skal opdateres og Dansk Retursystem skal være klar til at modtage den ekstra mængde flasker. • I dag er øl, sodavand, kildevand, iste, cider, alkoholsodavand, energidrikke og limonader omfattet. • Juiceprodukter omfatter drikkeklare drikkevarer, der består af juice fra frugt- og grøntsager. • Saftprodukter omfatter koncentreret læskedrik og saftprodukter, der består af frugt- og grøntsagsjuice, som ikke er umiddelbart drikkeklare. • Den pålagte pant vil være som for nuværende produkter i pantsystemet. 1 krone for glasflasker og dåser under en liter, 1,5 krone for plastikflasker under en liter og 3 kroner for al emballage mellem 1-20 liter. • Det er forventningen, at der med udvidelsen vil blive indsamlet 52 mio. flere flasker og dåser end i dag. Det svarer til en udvidelse på 4 - 5 procent. Der indsamles i dag 1,2 mia. emballager i pantsystemet. • Der flyttes 6.000 tons drikkevareemballage over i pantsystemet. • Pantsystemet er også tidligere blevet udvidet. I 2005 udvidede den daværende borgerlige regering til også at omfatte alkoholsodavand, cider og energidrikke. Og I 2008 valgte samme regering at medtage kildevand, limonade og iste. • Friskpresset juice og koncentreret saft i plastik- og glasflasker er drikkevaretyper, som i stigende grad findes på hylderne i supermarkeder og kiosker. Derfor ses emballagen også i naturen som henkastet affald. Udvidelsen af pantsystemet forventes også at rette op på det problem. • I dag kommer cirka 90 procent af de flasker og dåser, der er pant på, retur via pantsystemet. • Det er vanskeligt at sige med sikkerhed, hvad der sker med de sidste 10 procent. Men det vurderes, at det er flasker/dåser, som er gået i stykker, hvor pantmærket er faldet af, eller at de simpelthen smides ud som affald. • Ca. 80 procent af juice- og saftemballagerne der inkluderes i pantsystemet af lavet af plastik. For juice alene er plastikandelen 82 procent og for saft alene er plastikandelen 74 procent.

Se mere

- Systemet er kendt fra øl og sodavand, og det er fornuftigt, at det nu også indføres for juice og saft. Men vi så selvfølgelig gerne, at pantsystemet var ens i hele Europa, siger Jens Termansen til TV 2/Fyn.

Minister: Systemet kan blive endnu bedre

- Pantsystemet er fantastisk, og 90 procent af de solgte flasker kommer i dag retur. Men vi kan gøre det endnu bedre. Vi skal også have juice- og saftflaskerne med, og det kommer de til efteråret, hvor vi udvider vores glimrende pantsystem, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen i en pressemeddelelese fra ministeriet.

I dag er bekendtgørelsen, der definerer, hvilke typer produkter, der fremover kommer pant på, blevet offentliggjort.

Senest 1. november 2019 skal der som nævnt være pant på produkterne.

- Der er massive globale udfordringer med plastikforurening, og vi bruger mere og mere plastik. Udvidelsen af pantsystemet er ét af elementerne i regeringens plastikhandlingsplan. Systemet er flere gange blevet udvidet, når der har været et behov. Det er senest sket to gange af borgerlige regeringer. Nu synes vi igen, der er et behov, siger Jakob Ellemann-Jensen.