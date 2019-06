Hang plakater op for V-profil: Nu roser Casper nyt S-mandat

Socialdemokratiets tredje fynske folketingsmandat går til Bjørn Brandenborg, der i en alder af 27 år stillede op til folketingsvalget for første gang.

Bjørn Brandenborgs mandat høster ikke kun roser ved Socialdemokratiet. Også Venstrefolk har lagt mærke til det nyvalgte folketingmedlem, der er valgt på Sydfyn med 6.837 stemmer.

- Han (Bjørn Brandenborg, red.) kommer til som helt ny kandidat og stryger direkte ind i folketinget. Det er bare super fedt, at det også kan lade sig gøre, siger Casper Christiansen, der er studerende og næstformand i Venstre Odense.

Næstformanden glæder sig ikke kun over Socialdemokratiets resultater på Sydfyn.

- Vi oplevede det også selv med Marlene Ambo-Rasmussen, der også har fået et kanonvalg og stryger direkte ind som Venstres tredje mandat, forklarer han.

Frivillige kræfter batter

Casper Christiansen har selv været med til at hjælpe venstremanden Lars Christian Lilleholt med hans valgkamp, der resulterede i 9.930 stemmer.

- Det er super fedt for alle partier, at man kan se, at al den tid frivillige kræfter lægger i det også nytter noget. Det har vi også selv kunnet se på Lars Christians valgkamp, understreger han.

Ved siden af Casper Christiansen sidder Mikkel Toudal Christensen, som er studerende og medlem af Venstres Ungdom. Han har set frem til optællingen af de personlige stemmer.

- I dag er kulminationen på det hele. Vi kan fejre demokratiet og vores gode resultat, siger han og tilføjer:

- Det havde selvfølgelig været rart at få 70 stemmer flere, så vi var kommet over de 10.000.