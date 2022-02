Nye affaldsbeholdere på vej i fynsk kommune: Tre skraldespande skal indeholde ti typer affald

Til september skal borgere i Nordfyns Kommune i gang med at sortere husholdningsaffald i ti typer frem for de seks, de har i dag.



Derfor leverer Nordfyns Kommune til sommer to nye affaldsbeholdere til alle husstande, så der fremover vil være tre skraldespande, der kan indeholde hele ti typer af affald.

- Det har været vigtigt for os at nøjes med tre skraldespande, selvom vi indsamler ti typer affald. Det løser vi ved, at spandene skal have to rum og tømmes oftere, siger Anders Thingholm, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Nordfyns Kommune.