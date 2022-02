Rullende universitet ruller forbi Nyborg Gymnasium

Det er en rigtig god mulighed, hvis man spørger gymnasieeleverne, også selvom det ikke nødvendigvis rykker ved deres valg af uddannelse.

- Nu ved jeg jo godt, hvad jeg vil. Så jeg ved ikke, hvor meget indflydelse det har på mit valg af uddannelse, men jeg tænker da, at jeg kan få nogle gode fagbegreber med på min vej, siger Waishnavi Kuganeswaran, der går i 2.G på Nyborg Gymnasium.

Frederikke Mühring er mere modtagelig for input fra Det Rullende Universitet:

- Jeg håber at få et bedre indblik i, hvordan det er at være studerende på universitetet, og måske kan det få mig til at finde ud af, hvad jeg vil, siger hun.

Mere end bare studieretning

Det Rullende Universitet giver gymnasieeleverne mulighed for at høre om de forskellige studieretninger, der måske kan være med til at inspirere eller motivere nogle til at vælge spor.

Men når det er de universitetsstuderende selv, der fortæller om studielivet, giver det en ny dimension, mener Sine Bækgaard Madsen, der er projektleder på Det Rullende Universitet.